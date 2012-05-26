  1. هنر
۶ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۱۲

اسلامی‌ در گفتگو با مهر:

در پی"یک تکه زمین" برای محرم هستم

در پی"یک تکه زمین" برای محرم هستم

تهیه‌کننده مجموعه "یک تکه زمین" با اشاره به نگارش این پروژه گفت: این سریال برای محرم شبکه دو آماده می‌کنیم.

محمدعلی اسلامی، تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی "یک تکه زمین" در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه تلویزیونی در 20 قسمت برای شبکه دو تهیه می‌شود. علی اکبر محلوجیان نگارش این سریال را از اواخر سال گذشته شروع کرده است. البته نگارش ادامه دارد.

وی ادامه داد: تاکنون بخشی از فیلمنامه آماده شده را به مدیران شبکه دو تحویل دادیم تا نظراتشان را بگویند. پیش بینی می‌کنیم این مجموعه را تابستان کلید بزنیم تا ماه محرم از شبکه دو پخش شود. قصه این مجموعه اجتماعی است. هنوز کارگردان این پروژه مشخص نشده است.

اسلامی سال گذشته مجموعه "فرات" را برای ماه محرم شبکه دو داشت. وی تهیه‌کنندگی مجموعه‌های تلویزیونی "زیر تیغ" و "مثل هیچکس" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1611412

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