هنر متصل به ارزشهای الهی ماندگار است/ هنر غربی عمق ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام پژمانفر شامگاه پنچشنبه در آئین اختتامیه سوگواره پیام خورشید با اشاره به هنر غربی، اظهار کرد: دنیای غرب در زمینه هنر حرفی برای گفتن ندارد و آنها تنها با ایجاد جذابیت مخاطب را مجبور به تماشای هنری که عمق ندارد می کنند.

وی با بیان اینکه اگر امروز ما نتوانستیم پیام اهل بیت را به جهان برسانیم ناشی از بی هنری است، تصریح کرد: ما هنوز نتوانسته ایم انسان ها را در کنار دریای معارف اهل بیت مجذوب و عاشق کنیم که این امر متاسفانه ناشی از عدم استفاده از ابزار هنری است.

وی با بیان اینکه در طول تاریخ حوادث بزرگی اتفاق افتاده اما به دلیل نبود هنر به وادی فراموشی سپرده شده، تصریح کرد: هنر بزرگ انبیاء الهی این بود که حوادث بسیار بزرگ را با توجه به اقتضاء زمان بوجود آوردند.

انبیاء اسلامی هنر تربیت و هدایت انسان ها را عهده دار بودند

وی ادامه داد: انقلاب عظیم رسول اسلام که در جزیره العرب فرهنگ جاوید و پا برجا را پایه گذاری کرد و از بدترین مردم بهترین را خلق کرد هنری بس عظیم بوده است.

حجت الاسلام پژمانفر بیان کرد: انبیاء اسلامی هنر تربیت و هدایت انسان ها را عهده دار بوده اند و در طول تاریخ به عنوان بالاترین مراجع و منبع انسان سازی شناخته شده اند.

وی تاکید کرد: در کنار حوادث تلخ و شیرینی که برخی از آنها زمان کوتاهی را به خود اختصاص داده اند، پیام رسانی وجود داشته که زوایای مختلف حادثه را به مخاطبین پیام رسانی کرده است.

تلخ ترین حادثه ها در طول تاریخ واقعه عاشورا بوده است

حجت الاسلام پژمانفر با بیان اینکه پیام رسان کسی است که تلاش می کند تا یک حادثه به فراموشی سپرده نشود، گفت: یکی از تلخ ترین حادثه ها در طول تاریخ واقعه عاشورا بوده است.

وی ادامه داد: باوجود اینکه حادثه عاشورا زمان زیادی طول نکشید اما پیام رسانان این واقعه را به مردم انتقال دادند و امروز تاریخ مدیون آنها است.

نماینده منتخب مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: این پیام رسانان به واسطه توانایی و ایثار خود توانستند واقعه عاشورا را در طول تاریخ در اذهان مردم نگه دارند.

وی تاکید کرد: به حادثه عاشورا از زوایای مختلفی نگاه شده که این امر به دلیل پیام رسانی خوب بوده است.

حجت الاسلام پژمانفر بیان کرد: یک ویژگی در پیام رسانی اهل بیت وجود دارد و آن این است که آنها به دلیل اتصال به ذات مقدس الهی در اوج قله کمال واقع شده اند و به همین دلیل است که هنر باوجود اینکه تلاش کرده زوایای رفتار و گفتار اهل بیت(ع) را منتقل کند هنوز که هنوز است نتوانسته ابعاد بی نهایتی از رفتار آنها را به مخاطبین انتقال دهد.