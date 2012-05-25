سرهنگ محسن گلشن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این افراد در قالب کاروان های زیارتی مرقد امام عازم تهران می شوند تا در مراسم سالگرد ارتحال امام راحل (14 خرداد) در حرم امام خمینی (ره) حضور یابند.

وی ازتشکیل کمیته‌های پنجگانه امداد و بهداشت، پشتیبانی، ترابری، امنیتی، فرهنگی و روابط عمومی و برگزاری جلساتی به‌منظور هماهنگی درخصوص برنامه‌های سالگرد ارتحال امام در سپاه روح الله خبر داد و افزود: در این کمیته ها با توجه به اینکه حضرت امام (ره) متعلق به این استان است در هرچه باشکوه تر برگزار کردن این مراسم تاکید و تلاش شده است.

وی از پیش بینی 600 دستگاه اتوبوس ، 100 دستگاه مینی بوس و 50 دستگاه آمبولانس به همراه 150 دستگاه خودروهای سبک برای اعزام زائرین به مرقد امام خبرداد.

ثبت نام جهت اعزام از 6 خردادماه آغاز می شود

معاون هماهنگ کننده سپاه روح الله استان مرکزی افزود: علاقمندان جهت ثبت نام از ششم خرداد ماه می توانند به پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج مراجعه و ثبت‌نام کنند.