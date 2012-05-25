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۵ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۴۵

گلشن زاده به مهر خبرداد:

25 هزار زائر از استان مرکزی به مرقد امام راحل اعزام می‌شوند

25 هزار زائر از استان مرکزی به مرقد امام راحل اعزام می‌شوند

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) در سپاه روح الله استان مرکزی از اعزام 25 هزار زائر این استان برای شرکت در مراسم سالگرد ارتحال امام راحل به حرم بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی خبر داد.

سرهنگ محسن گلشن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این افراد در قالب کاروان های زیارتی مرقد امام عازم تهران می شوند تا در مراسم سالگرد ارتحال امام راحل (14 خرداد) در حرم امام خمینی (ره) حضور یابند.

وی ازتشکیل کمیته‌های پنجگانه امداد و بهداشت، پشتیبانی، ترابری، امنیتی، فرهنگی و روابط عمومی و برگزاری جلساتی به‌منظور هماهنگی درخصوص برنامه‌های سالگرد ارتحال امام در سپاه روح الله خبر داد و افزود: در این کمیته ها با توجه به اینکه حضرت امام (ره) متعلق به این استان است در هرچه باشکوه تر برگزار کردن این مراسم تاکید و تلاش شده است.

وی از پیش بینی 600 دستگاه اتوبوس ، 100 دستگاه مینی بوس و 50 دستگاه آمبولانس  به همراه 150 دستگاه خودروهای سبک برای اعزام زائرین به مرقد امام خبرداد.

 ثبت نام جهت اعزام از 6 خردادماه آغاز می شود

معاون هماهنگ کننده سپاه روح الله استان مرکزی افزود: علاقمندان جهت ثبت نام از ششم خرداد ماه می توانند به پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج مراجعه و ثبت‌نام کنند.
 
وی با بیان استقبال خوب مردم استان برای شرکت در مراسم ارتحال امام راحل گفت: در مدت 24 ساعت از آغاز اعزام تا زمان برگشت همه زایرین از امکانات بیمه‌ای استفاده می‌کنند.
 
سرهنگ گلشن زاده اعزام بسیجیان، دانش‌آموزان و سایر اقشار جوان به مرقد مطهر امام را از جمله برنامه‌های تأثیرگذار در سال‌های گذشته دانست و گفت: امسال نیز برنامه‌های سال‌های قبل و برنامه‌های جدید باشکوه و هماهنگی بیشتری انجام می‌پذیرد.
 
رئیس ستاد بزرگداشت بیست‌ وسومین سالروز ارتحال امام خمینی(ره) در استان مرکزی فضا سازی شهر و پارکینگ استان ،تهیه بروشور، پوستر فرهنگی و تمثال امام خمینی (ره)، تهیه لوح‌های فشرده فرهنگی با موضوعات زندگی و وصایای امام خمینی(ره) و برگزاری طرح یک میلیون صلوات از طریق سامانه را از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده ستاد بزرگداشت ارتحال امام در استان عنوان کرد.
کد مطلب 1611419

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