تاکید بر استقرار نظام آموزش مهارت و فناوری در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی صدر صبح جمعه در نشست با مسئولان شهرستان کنگان اظهار داشت: استقرار نظام آموزشی مهارتی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، از اولویت‌های مهم کاری این دانشگاه است.

وی افزود: یکی از مهمترین وظایفی که این دانشگاه همواره به دنبال تحقق ان است، اهتمام ویژه به مسائل علمی است و تلاش خواهیم کرد تا با تقویت آموزش‌های مهارتی در چارچوب استانداردها، توسعه بیشتر علمی و فنی مراکز علمی را سبب شویم.

معاون سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی کشور به وجود 888 مرکز دانشگاهی علمی کاربردی در کشور اشاره کرد و بیان داشت: بیش از 470 هزار دانشجو و 20 هزار استاد و کارمند در این دانشگاه مشغول هستند.

وی وضعیت دانشگاه‌های علمی کاربردی در استان بوشهر را رضایت بخش توصیف کرد و افزود: براساس نیازسنجی ها هر چیزی که نیاز دانشگاه های این استان باشد را دنبال خواهیم کرد.

صدر اضافه کرد: برای استقرار نظام آموزش مهارت و فناوری یک عزم ملی در کشور نیاز است و وظیفه داریم این طرح را برای اقشار مختلف مردم تبیین کنیم.

وی گفت: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور مبنی بر استقرار نظام آموزش مهارت و فناوری در کشور همه باید تلاش کنیم تا این نظام در کشور اجرایی شود.

معاون دانشگاه علمی کاربردی بیان داشت: بر اساس این طرح کارخانجات و صنایع و... باید نیازهای خود در زمینه اشتغال به دانشگاه اعلام کرده تا بر اساس نیاز سنجی رشته‌های مختلف تحصیلی راه اندازی شود.

صدر ادامه داد: برای استقرار نظام جامع مهارت و فناوری دانشگاه علمی و کاربردی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای متولی امر هستند و هر کدام در بخش‌های مختلف این نظام دخیل خواهند بود.