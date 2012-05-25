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۵ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۴۸

تاکید بر استقرار نظام آموزش مهارت و فناوری در کشور

تاکید بر استقرار نظام آموزش مهارت و فناوری در کشور

بوشهر- خبرگزاری مهر: معاون سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی کشور گفت:با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور مبنی بر استقرار نظام آموزش مهارت و فناوری در کشور همه باید تلاش کنیم تا این نظام در کشور اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی صدر صبح جمعه در نشست با مسئولان شهرستان کنگان اظهار داشت: استقرار نظام آموزشی مهارتی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، از اولویت‌های مهم کاری این دانشگاه است.  

وی افزود: یکی از مهمترین وظایفی که این دانشگاه همواره به دنبال تحقق ان است، اهتمام ویژه به مسائل علمی است و تلاش خواهیم کرد تا با تقویت آموزش‌های مهارتی در چارچوب استانداردها، توسعه بیشتر علمی و فنی مراکز علمی را سبب شویم.

معاون سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی کشور به وجود 888 مرکز دانشگاهی علمی کاربردی در کشور اشاره کرد و بیان داشت: بیش از 470 هزار دانشجو و 20 هزار استاد و کارمند در این دانشگاه مشغول هستند.

وی وضعیت دانشگاه‌های علمی کاربردی در استان بوشهر را رضایت بخش توصیف کرد و افزود: براساس نیازسنجی ها هر چیزی که نیاز دانشگاه های این استان باشد را دنبال خواهیم کرد.

صدر اضافه کرد: برای استقرار نظام آموزش مهارت و فناوری یک عزم ملی در کشور نیاز است و وظیفه داریم این طرح را برای اقشار مختلف مردم تبیین کنیم.

وی گفت: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور مبنی بر استقرار نظام آموزش مهارت و فناوری در کشور همه باید تلاش کنیم تا این نظام در کشور اجرایی شود.

معاون دانشگاه علمی کاربردی بیان داشت: بر اساس این طرح کارخانجات و صنایع و... باید نیازهای خود در زمینه اشتغال به دانشگاه اعلام کرده تا بر اساس نیاز سنجی رشته‌های مختلف تحصیلی راه اندازی شود.

صدر ادامه داد: برای استقرار نظام جامع مهارت و فناوری دانشگاه علمی و کاربردی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای متولی امر هستند و هر کدام در بخش‌های مختلف این نظام دخیل خواهند بود.

کد مطلب 1611426

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