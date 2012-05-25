چهره های تئاتر بر سالن اصلی قدم می گذارند

به گزارش خبرنگار مهر، جشن نهایی اردیبهشت تئاتر ایران شنبه 6 خردادماه در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود. در این جشن از هنرمندان شناخته شده ای چون حمید سمندریان، قطب الدین صادقی، سعدی افشار، محمد چرمشیر و محمود استادمحمد تقدیر می شود.
همچنین در این مراسم قرار است از دو مدرس تئاتر، یک منتقد، دو پژوهشگر، 9 مسئول تئاتر برخی استان ها، سه گروه نمایشی منتخب، پنج پیشکسوت تئاتر، شش کارشناسان تئاتر، چهار نمایشنامه نویس، پنج نفر از رؤسای انجمن هنرهای نمایشی، خادمین تئاتر و همچنین از یکی از مراکز نشر و هفت فعال عرصه رسانه تقدیر شود.
جشن اردیبهشت تئاتر ایران همه ساله در اردیبهشت ماه و به مناسبت بزرگداشت روز جهانی تئاتر در تمامی استان های کشور برگزار می شود.
چهره های شناخته شده عرصه تئاتر در شب جشن اردیبهشت تئاتر ایران در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر تقدیر می شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، جشن نهایی اردیبهشت تئاتر ایران شنبه 6 خردادماه در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود. در این جشن از هنرمندان شناخته شده ای چون حمید سمندریان، قطب الدین صادقی، سعدی افشار، محمد چرمشیر و محمود استادمحمد تقدیر می شود.
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