  1. هنر
  2. تئاتر
۵ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۱۹

در جشن اردیبهشت تئاتر/

چهره های تئاتر بر سالن اصلی قدم می گذارند

چهره های تئاتر بر سالن اصلی قدم می گذارند

چهره های شناخته شده عرصه تئاتر در شب جشن اردیبهشت تئاتر ایران در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر تقدیر می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، جشن نهایی اردیبهشت تئاتر ایران شنبه 6 خردادماه در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود. در این جشن از هنرمندان شناخته شده ای چون حمید سمندریان، قطب الدین صادقی، سعدی افشار، محمد چرمشیر و محمود استادمحمد تقدیر می شود.

همچنین در این مراسم قرار است از دو مدرس تئاتر، یک منتقد، دو پژوهشگر، 9 مسئول تئاتر برخی استان ها، سه گروه نمایشی منتخب، پنج پیشکسوت تئاتر، شش کارشناسان تئاتر، چهار نمایشنامه نویس، پنج نفر از رؤسای انجمن هنرهای نمایشی، خادمین تئاتر و همچنین از یکی از مراکز نشر و هفت فعال عرصه رسانه تقدیر شود.


جشن اردیبهشت تئاتر ایران همه ساله در اردیبهشت ماه و به مناسبت بزرگداشت روز جهانی تئاتر در تمامی استان های کشور برگزار می شود. 

کد مطلب 1611450

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها