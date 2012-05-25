چهره های تئاتر بر سالن اصلی قدم می گذارند

به گزارش خبرنگار مهر، جشن نهایی اردیبهشت تئاتر ایران شنبه 6 خردادماه در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود. در این جشن از هنرمندان شناخته شده ای چون حمید سمندریان، قطب الدین صادقی، سعدی افشار، محمد چرمشیر و محمود استادمحمد تقدیر می شود.



همچنین در این مراسم قرار است از دو مدرس تئاتر، یک منتقد، دو پژوهشگر، 9 مسئول تئاتر برخی استان ها، سه گروه نمایشی منتخب، پنج پیشکسوت تئاتر، شش کارشناسان تئاتر، چهار نمایشنامه نویس، پنج نفر از رؤسای انجمن هنرهای نمایشی، خادمین تئاتر و همچنین از یکی از مراکز نشر و هفت فعال عرصه رسانه تقدیر شود.





جشن اردیبهشت تئاتر ایران همه ساله در اردیبهشت ماه و به مناسبت بزرگداشت روز جهانی تئاتر در تمامی استان های کشور برگزار می شود.