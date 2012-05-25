  1. بین الملل
۵ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۲۸

از سوی حماس اعلام شد؛

دیدار قریب الوقوع خالد مشعل با جیمی کارتر

دیدار قریب الوقوع خالد مشعل با جیمی کارتر

یک منبع آگاه در دفتر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) از دیدار رئیس آن با رئیس جمهور اسبق آمریکا در مصر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به  نقل از خبرگزاری فرانسه، این منبع بیان کرد: مشعل در این دیدار شرایط دشوار اسیران فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی، اوضاع عمومی فلسطینی ها، تجاوزات اسرائیل و محاصره ظالمانه آن علیه نوار غزه را برای کارتر توضیح خواهد داد.

منبع مذکور درباره روابط حماس با آمریکا گفت : هدف این دیدار، موضوع فلسطین است و تاکنون چنین موضوعی(روابط حماس با آمریکا) مطرح نشده است.

شایان ذکر است جیمی کارتر برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مصر در این کشور به سر می برد.خالد مشعل دوشنبه گذشته دیداری از کویت داشت که طی این دیدار با شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت دیدار کرد.

کد مطلب 1611452

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