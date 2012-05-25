شرکت 1063 نفر در آزمون ادواری فنی حرفه ای یزد/ اعلام نتایج نیمه خرداد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فنی و حرفه ای استان یزد صبح جمعه در حاشبه برگزاری این آزمون در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این آزمون از صبح امروز در حوزه های فنی و حرفه ای استان یزد همزمان با سراسر کشور آغاز شده و هزار و 63 نفر در 108 رشته در آن شرکت کرده اند.

وی یادآور شد: این آزمون که از ساعت هشت صبح امروز آغاز شده و تا ساعت 18 در رشته های مختلف برگزار می شود، در 13 حوزه امتحانی به صورت هماهنگ کشوری برگزار می شود.

کارگر در مورد نحوه اعلام نتایج آزمون های ادواری سراسری سنجش مهارت عنوان کرد: نتایج این آزمون ها نیمه خرداد ماه سال جاری از طریق پایگاه اطلاع رسانی آزمون ادواری سنجش مهارت به نشانی http://advari.irantvto.ir و سایر سامانه های اطلاع رسانی اعلام می شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد با اشاره به مراحل اجرای آزمون های ادواری سنجش مهارت یادآور شد: آزمون هر حرفه شامل دو مرحله کتبی و عملی است که شرکت کنندگان پس از آزمون کتبی و کسب نمره قبولی بر اساس برنامه زمانبندی مندرج در جدول شماره یک دفترچه راهنما برای شرکت در آزمون عملی باید به حوزه های تعیین شده مراجعه کنند.

کارگر عنوان کرد: در صورتی که شرکت کنندگان در آزمون های سنجش مهارت پس از اعلام نتایج نسبت به نتیجه آزمون خود اعتراض داشتند می توانند از 16 تا 18 خرداد ماه با مراجعه به مراکز آموزش فنی و حرفه ای در شهرستان ها اعتراض خود را پیگیری کنند.