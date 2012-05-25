تمایلی به ادامه همکاری با داماش نداشتم/ عابدینی از من لیست خواسته بود

مهدی تارتار در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تمدید نکردن قرار داد خود با باشگاه داماش گیلان برای هدایت این تیم در دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: من طی هفته گذشته دو بار با عابدینی در خصوص ادامه همکاریم با باشگاه داماش مذاکره کردم اما در شرایط فعلی به این نتیجه رسیدم که تکلیف باشگاه مشخص نیست و شاید به این زودی ها نیز مشخص نشود.

وی در همین خصوص افزود: با اینکه مدیرعامل باشگاه از من لیست بازیکنان جدید مورد نیاز و مازاد باشگاه را برای حضور در فصل آینده رقابتهای لیگ برتر خواسته بود اما خود من دیگر تمایلی به ادامه همکاری با باشگاه داماش در شرایط فعلی را نداشتم.

سرمربی سابق تیم فوتبال داماش در خصوص آینده کاری خود اظهار داشت: در حال حاضر دو پیشنهاد دارم که فعلا در حد مذاکرات اولیه بوده و هنوز چیزی قطعی نشده است.