به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح در خطبههای امروز نماز جمعه برازجان با اشاره به نقش امام هادی(ع) در گسترش فرهنگ اسلامی و شیعی در جامعه اظهار داشت: امام هادی(ع) با انتشار زیارت جامعه کبیره خدمات بسیار زیادی برای اسلام داشتهاند.
امام جمعه برازجان با اشاره به پنجم خردادماه مصادف با روز ملی حمایت از خانواده زندانیان اظهار داشت: این خانوادهها در معرض انواع آسیبهای اجتماعی، فرهنگی، روانی و اقتصادی قرار دارند و لازم است که همه ما از انها حمایت کنیم.
وی به آغاز به کار منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: نمایندگان قبلی خدمات ارزنده بسیار زیادی به مردم ارائه دادند که شایسته تقدیر است و امیدواریم در مجلس جدید نیز شاهد مجلسی ولایتمدار و در خدمت مردم باشیم تا بتوانند خدمات شایستهای به مردم ارائه کنند.
امام جمعه برازجان بر ضرورت مبارزه با دخانیات تاکید کرد و ادامه داد: سالانه پنج میلیون نفر و در هر روز 15 هزار نفر و در هر شش ثانیه یک نفر قربانی مصرف دخانیات میشوند که همین موضوع اهمیت مبارزه با دخانیات را بیشتر بیان میکند.
وی با اشاره به اینکه مصرف دخانیات به طور متوسط 15 سال از میانگین عمر انسان کم میکند، گفت: مصرف مواد دخانی مضرات بسیار زیادی برای دیگران دارد و ضروری است که طرح جامعی در جامعه برای مبارزه با مصرف دخانیات تدوین شود.
حجتالاسلام مصلح اضافه کرد: سه موضوع مهم در روزهای اخیر در مورد موضوع هستهای ایران صورت گرفته که میتوان به تداوم مذاکرات ایران با آژانس در وین برای دستیابی به حرکت گام به گام مذاکره، سفر مدیرکل اژانس انرژی هستهای به ایران و نشست ایران و گروه 5+1 در بغداد اشاره کرد.
وی به استراتژی عزتمندانه 10 ساله ایران در قبال مسائل هستهای اشاره کرد و افزود: این استراتژیها همواره بر این سه محور حفظ و تقویت توان هستهای صلحآمیز هستهای کشور، رعایت مقررات و تکالیف بینالمللی و انجام مذاکرات در راستای اعتمادسازی و همکاری بیشتر ایران با آژانس و تامین حقوق اساسی و مسلم خود در این زمینه استوار بوده است.
امام جمعه برازجان ادامه داد: غرب باید بداند ایران هیچگاه از حقوق مسلم خود کوتاه نخواهد آمد و همواره بر حق مسلم خود یعنی استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای پافشاری خواهد کرد و به نفع آنهاست که به جای وقتکشی و تخاصم با ایران به تعامل و همکاری با ایران بیاندیشند.
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