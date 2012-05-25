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۵ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۴۲

آیت‌الله صفایی‌بوشهری:

حمایت از ولایت فقیه تنها راه ایستادگی در برابر تهاجم استکبار است

حمایت از ولایت فقیه تنها راه ایستادگی در برابر تهاجم استکبار است

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: حمایت و پایداری از ولایت فقیه تنها راه ایستادگی، پایداری و مقاومت در برابر تهاجم گسترده استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نمازجمعه امروز بوشهر با عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت هادی (ع) اظهار کرد: برخی از افراد نابخردانه به مقام امام هادی (ع) توهین کرده‌اند و همین توهین‌ها سبب شده تا این سالروز با دیگر سالروز‌های این حضرت تفاوتی اساسی داشته باشد.

وی به توهین‌هایی که از زمان امام هادی (ع) به آن حضرت می شد، اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نیز که سیاست آن حضرت در قالب تئوری ولایت فقیه در مقابل نظام سلطه امروز به بار نشسته است، این حضرت را نشانه گرفته‌اند.

امام جمعه بوشهر اضافه کرد: حمایت و پایداری از ولایت فقیه تنها راه ایستادگی، پایداری و مقاومت در برابر تهاجم گسترده استکبار است که موجب عزت و سربلندی می‌شود.

وی ادامه داد: ملت سرافراز ایران با خدا، اسلام و ولی فقیه خود بیعت کرده‌اند و با ولایت‌مداری خود و با تابعیت از ولایت فقیه در تمام عرصه‌ها، روز افزون راه موفقیت و دستیابی به آنان را طی می‌کند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به آغاز نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نماینده مجلس شورای اسلامی باید بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب از ویژگی‌هایی نظیر ولایت‌مداری، استکبارستیزی، عدالت‌خواهی، پایداری، قانون‌مداری و مردم‌داری برخوردار باشد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر افزود: نمایندگان مجلس نباید از مردم و نظام برای خود خدمت بگیرند و همواره باید در راستای خدمت به مردم و نظام تلاش کنند.

وی خواستار جدیت نمایندگان مجلس برای خدمات رسانی مطلوب به مردم شد و بیان داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید فضایی را در جامعه به ارمغان آورند که مردم در فضای اسلامی به رفاه و آرامش برسند.

وی به مضررات مصرف دخانیات برای مردم و جامعه اشاره داشت و تصریح کرد: باید بکوشیم تا فرهنگی قالب کنیم که جامعه ما بدون استعمال دخانیات باشد چرا که دخانیات ضرر مالی و جانی دارد و مصرف ان با عقل بهداشتی و اقتصادی سازش ندارد.

امام جمعه بوشهر به اجلاس ایران با گروه 5+1 در بغداد اشاره کرد و ضمن تمجید از ایستادگی ایران بر مواضع راستین خود در این اجلاس، افزود: گروه ایرانی حاضر با نگاه مقام معظم رهبری در این عرصه حاضر شد و اجازه نداد اندیشه‌های سلطه بر جهان اسلام و ایران اسلامی بر دانش هسته‌ای و انرژی هسته‌ای ایران حاکم شود.

کد مطلب 1611490

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