برنامه های فرهنگی از اولویت های دانشگاه آزاد اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالحی ظهر جمعه در جمع اعضای شورای فرهنگی این منطقه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی افزود: در گذشته کارهای فرهنگی موثر و برجسته ای در بخش قرآن و عترت و بخش اقامه نماز صورت گرفته است.



وی تصریح کرد: باید مسائل فرهنگی در همه زمینه ها نمایان شود.



دبیر منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: در حوزه آموزشی، پژوهشی و عمرانی و ساخت و سازها باید موضوع فرهنگی مورد در اولویت قرار گیرد.



صالحی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در مسائل فرهنگی و لزوم توجه بیشتر به فرمایشات رهبری تاکید کرد: روسای دفاتر فرهنگ اسلامی دانشگاههای آزاد منطقه، علاوه بر ارتباط مستمر با همکاران حوزه فرهنگی منطقه ارتباط تنگاتنگ خود با دفتر نهاد مقام معظم رهبری را در دانشگاه حفظ تا با حفظ انسجام از ظرفیتهای نهاد برای اجرای برنامه های فرهنگی به نحو مطلوب استفاده شود.



در نشست اعضای شورای فرهنگی منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی کشور ، در خصوص نحوه برگزاری اعتکاف دانشگاهیان، جشنواره علمی و فرهنگی حجاب به میزبانی واحد ساری و برگزاری شایسته کرسی آزاد اندیشی در سطح منطقه و واحدها و پیش بینی همایش های فرهنگی تا پایان سال 91 تبادل نظر شد.