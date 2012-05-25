سایت شهید شهبازی به طور رسمی در اصفهان افتتاح شد/ تقدیر از خانواده چهار سردار شهید دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان و هم رزمان شهید ، خانواده شهدا و مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد از خانواده چهار سردار دفاع مقدس شهید احمد کاظمی، حسین خرازی، حسین قجه‌ای و محمود شهبازی تقدیر شد.

همچنین در مراسم سالگرد شهادت سردار شهید مهندس محمود شهبازی ،برای نخستین بار از دو کتاب "اولین فاتح" نوشته سعید معتمدی و پای درس استاد از "مریم یزدی نژاد" که به همت انتشارات دارخوین به چاپ رسیده است رونمایی شد.

پیش از این پنج کتاب دیگر به نام‌های مهتاب خیّن، مهاجر، بی‌نشان، راز نگین سرخ و سوم خردادی‌ها درباره این سردار بزرگ دفاع مقدس به چاپ رسیده بود.

به گزارش مهر سردار شهید محمود شهبازی فرمانده سپاه پاسداران همدان و قائم مقام لشگر 27 محمد رسول ا... (ص) بود که یک روز پیش از آزادسازی خرمشهر در عملیات آزادسازی این شهر بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید.

