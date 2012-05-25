  1. استانها
  2. اصفهان
۵ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۰

سایت شهید شهبازی به طور رسمی در اصفهان افتتاح شد/ تقدیر از خانواده چهار سردار شهید دفاع مقدس

اصفهان – خبرگزاری مهر: پیش از ظهر جمعه در مراسم سالگرد شهادت سردار علی شهبازی و شهدای عملیات بیت‌المقدس سایت شهید شهبازی به طور رسمی در اصفهان افتتاح و از خانواده چهار سردار شهید دفاع مقدس تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان و هم رزمان شهید ، خانواده شهدا و مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد از خانواده چهار سردار دفاع مقدس شهید احمد کاظمی، حسین خرازی، حسین قجه‌ای و محمود شهبازی تقدیر شد.

همچنین در مراسم سالگرد شهادت سردار شهید مهندس محمود شهبازی ،برای نخستین بار از دو کتاب "اولین فاتح" نوشته سعید معتمدی و پای درس استاد از "مریم یزدی نژاد" که به همت انتشارات دارخوین به چاپ رسیده است رونمایی شد.

پیش از این پنج کتاب دیگر به نام‌های مهتاب خیّن، مهاجر، بی‌نشان، راز نگین سرخ و سوم خردادی‌ها درباره این سردار بزرگ دفاع مقدس به چاپ رسیده بود.

به گزارش مهر سردار شهید محمود شهبازی فرمانده سپاه پاسداران همدان و قائم مقام لشگر 27 محمد رسول ا... (ص) بود که یک روز پیش از آزادسازی خرمشهر در عملیات آزادسازی این شهر بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید.
 

کد مطلب 1611503

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها