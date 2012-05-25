اتحاد مجلس و دولت مهمترین انتظار مردم از مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام سیدحسین رکنی حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه بردخون با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهارداشت: فرزندان بر والدین حقوقی دارند که انتخاب نام نیکو و ایجاد شرایط ازدواج آنان مهمترین حقوق است.

وی به موانع ازدواج در جامعه اشاره کرد و گفت: اشتغال، مهریه های بالا، تشریفات و ریخت و پاش های عقد و عروسی، چشم وهم چشمی ها، خریدهای بالا، تهیه جهیزیه زیاد از جمله موانع اساسی در راه ازدواج جوانان ماست.

رکنی حسینی افزود: در خواستگاری از ایمان و اخلاق نمی پرسند اما شغل و مدرک موضوع مهمی برای آنهاست و همه به دنبال مهریه های بالا هستند تا مانع جدایی شوند ولی تجربه ثابت کرده مهریه زیاد مانع بد اخلاقی و زیاده خواهی و تنوع طلبی مردان نمی شود.

خطیب جمعه بردخون ادامه داد: مردم به دنبال تالار و موسیقی و رقص مختلط مردان و زنان هستند و عروس را با آرایش خاص در خیابان ها می گردانند و مرتکب گناه می شوند اما اگر پیرو علی و فاطمه هستیم باید از ازدواج آنان درس بگیریم و در مهریه و جهیزیه و زندگی، این بزرگواران را الگوی خود قراردهیم زیرا وجودشان عاطفه و محبت و آمیخته از صفا و صمیمیت بود و عاقبت فرزندانی تربیت کردند که مایه افتخار بشریتند.

وی با تسلیت سوم رجب سالروز شهادت حضرت امام هادی(ع)به پایان مجلس هشتم اشاره کرد و گفت:مجلس هشتم پس ازیک‌هزار و 440 روز پایان یافت که سرانجام پست و مقام همین است و هیچ صندلی پایدار نمی ماند ولی مهم این است که از دوره مسئولیت خود برای بهره رسانی و خدمت به مردم استفاده کنیم.

امام جمعه بردخون یادآور شد: مهمترین خواسته و انتظارمردم از مجلس نهم این است که با دولت متحد باشد و با تفاهم و تعامل به پیشرفت کشور کمک کنند و به دردها و مشکلات مردم برسند و مرهمی بر زخم ها بگذارند و در همه حال از ولی فقیه پیروی کنند و بر سرمسائل فرعی نزاع نکنند.

وی با اشاره به مذاکرات ایران و 5+1گفت: غربی ها حاضر نیستند از مواضع خود عقب نشینی کنند و حق مسلم ایران را به رسمیت بشناسند ولی همه دنیا بداند که ایران یک گام از آرمان های خود عقب نمی نشیند و از حق مسلم خود که استفاده صلح آمیز از فن آوری هسته است، نمی گذرد.

رکنی حسینی خاطرنشان کرد: در آستانه سالروز ارتحال امام راحل هستیم، هرچند که 14خرداد حادثه تلخی واقع شد ولی با انتخاب صحیح مجلس خبرگان، مردم ایران آرام شدند و دشمنان قسم خورده نظام ناامید شدند زیرا با انتخاب مقام معظم رهبری نقشه های دشمن نقش برآب شد پس همه نهادها و مسئولان شرایط را برای برگزاری باشکوه مراسم سالروز امام راحل در بخش فراهم کنند.