نمایندگان مجلس نهم توقعات ملت را برآورده سازند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوفاضل رضوی اردکانی در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز با اشاره به پایان کار مجلس هشتم، گفت: مجلس هشتم از کارنامه قابل دفاعی برخوردارد بود هر چند که در انجام کارهای بزرگ همیشه ضعف هایی نیز وجود دارد.

وی تصریح کرد: مجلس هشتم در بحث فتنه 88، مباحث مربوط به انرژی هسته ای و اتحاد در میان نمایندگان به خوبی عمل کرد.

امام جمعه موقت شیراز با بیان اینکه مجلس نهم باید قوی تر و متحد تر از مجلس هشتم باشد، افزود: مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی به راحتی می تواند به خواسته های مردم توجه کند که در این راستا از مهمترین فعالیت های نمایندگان مجلس نهم می تواند رسیدگی به مباحث اقتصادی کشور باشد.

حجت الاسلام رضوی اردکانی تاکید کرد: در مباحث اقتصادی، مجلس و دولت باید با هماهنگی یکدیگر برنامه های مناسبی را اجرایی کنند و مجلس نیز می تواند از ابزار هایی که در اختیار دارد برای رفع مشکلات استفاده کند.

وی در خصوص برخی از انتظارات مردم از مجلس نهم یادآور شد: مردم از مجلس انتظار دارند که در تمامی امور مملکت قانون حاکم باشد به خصوص در بحث گرانی که امروز شاهدیم که ارزانی در بازار نیست.

امام جمعه موقت شیراز افزود: دفاع از آرمانها و اصول انقلاب از دیگر انتظارات مردم از مجلس نهم است که نمایندگان باید به این موضوع توجه ای خاص داشته باشند.

حجت الاسلام رضوی اردکانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه پیروزی در مذاکرات هسته ای نشان از مقاومت و اتحاد ملت و دولت ایران است، گفت: امروز همگان داشتن انرژی هسته ای را حق ایرانیان می دانند که این نوع برخورد ها نشان از سربلندی هر چه بیشتر ملت ایران دارد.

وی تصریح کرد: مذاکرات بغداد نیز در سایه مقاومت ملت و دولت جمهوری اسلامی به پیروزی دیگری برای ملت ایران تبدیل شد.

بهترین خیرات کمک به خانوادهای زندانیان است

امام جمعه موقت شیراز در ادامه سخنان خود با اشاره به فرارسیدن روز "نسیم مهر" گفت: روز حمایت از خانواده های زندانیان باید با مشارکت همگان برگزار شود.

حجت الاسلام رضوی اردکانی تاکید کرد: کسانیکه می خواهند در این ماه خیرات کنند باید بدانند که بهترین خیرات کمک به خانواده های زندانیان نیازمند است.