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۵ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۵۲

پایانه‌ مسافربری «خلیج فارس» اهواز افتتاح شد

پایانه‌ مسافربری «خلیج فارس» اهواز افتتاح شد

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان پایانه های شهرستان اهواز گفت: پایانه‌ مسافربری شهر اهواز به شهرهای آبادان و شادگان با نام خلیج فارس به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهرافتتاح شد.

عبدالامیر مجدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این پایانه مسافربری با هدف سرویس دهی به مسیرهای آبادان و شادگان در مساحت 12 هزار متر مربع به بهره برداری رسید.

مجدم با بیان اینکه پایانه خلیج فارس با صرف دو میلیارد تومان ساخته شده است، افزود: حدود پنج هزار مترمربع از فضای این پایانه به عنوان پارکینگ مورد استفاده قرار می گیرد و دو نمازخانه، 12 غرفه فروش بلیط، 10 غرفه تجاری و خدماتی و 22 چشمه سرویس بهداشتی نیز در این محل ایجاد شده است.

وی افزود: در این پایانه سامانه های برودتی و حرارتی، آب آشامیدنی تصفیه شده و دیگر خدمات رفاهی برای شهروندان فراهم شده است و از نظر نمای داخلی و خارجی زیباترین پایانه استان محسوب می شود.
 
مدیرعامل سازمان پایانه های شهرستان اهواز عنوان کرد: از آنجایی که هر پایانه به عنوان ویترین شهر اهواز مورد بررسی قرار می گیرد اولین جایی که مسافران با ورود به هر شهر در مورد فرهنگ و منش زندگی مردم آن منطقه قضاوت می کنند همین ترمینال است.
 
مجدم تصریح کرد: برهمین اساس برنامه زمانبدی دو ساله در شهرداری اهواز طراحی شد تا این کل پایانه های اهواز از وضع نامناسب سابق خارج و به مکانهایی مناسب و آبرومند تبدیل شوند.
 
 
مجدم گفت: کارها به جای اینکه به شرکتها و پیمانکاران داده شود که اغلب آنها هزینه هایی بالایی را مطالبه می کردند توسط خود نیروهای سازمان پایانه های شهرداری اهواز انجام شد و مخارج تقریبا نصف شده و با اعتباری که از این راه به دست آمده به سراغ سایر طرحهای عمرانی رفته ایم.
کد مطلب 1611529

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