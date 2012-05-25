افزایش 65 هزار مگاواتی ظرفیت برق کشور/صادرات برق به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهز، مجید نامجو پیش از ظهر امروز جمعه در حاشیه مراسم افتتاح نخستین واحد نیروگاه گتوند علیا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته، وضعیت برق کشور مطلوب است و مشکلی در این راستا نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه واحد نخست نیروگاه گتوند250 مگاوات برق تولید می کند، افزود: با افتتاح سه واحد دیگر تا پایان تابستان، قطعا انرژی برق کشور تامین و امکانات افزایش صادرات برای کشور فراهم می شود.



نامجو از صادرات یک هزار و 200 مگاوات برق به کشور عراق خبر داد و گفت: با همکاری کشور عراق و سوریه در حال برنامه ریزی هستیم که 50 مگاوات برق ایران را نیز به لبنان صادر کنیم.



وی همچنین به سرمایه گذاری کشور ترکیه در ایران اشاره کرد و گفت: قرار است سرمایه گذران کشور ترکیه با حضور در ایران و ساخت نیروگاه امکان صادرات برق به این کشور را مهیا کنند.



وزیر نیرو در پاسخ به سئوالی مبنی بر وضعیت کشاورزی استان خوزستان و کمبود منابع آبی اظها کرد: با سلسله سدهایی که در استان ساخته ایم توانستیم، هشت میلیاد متر مکعب آب را در استان ذخیره کنیم.



وی با بیان اینکه تاکنون این ظرفیت و ذخیره سازی در خوزستان صورت نگرفته و اولین بار است، ادامه داد: به منظور حمایت از کشاورزان از هرگونه طرح در بخش تامین آب کشاورزی حمایت می شود.



نامجو با تاکید بر اینکه وضعیت مصرف آب در بخش کشاورزی زیاد است، گفت: در این راستا رئیس جمهور وارد عمل شده و تاکید کرده با افزایش بهره وری در بخش کشاورزی باید راندمان از 35 درصد به 75 درصد برسد که به این ترتیب عمده ای از مشکلات کشاورزان در این بخش حل خواهد شد.



وی از توسعه ساخت شبکه های آبیاری برای کشاورزان خبر داد و گفت: مقرر شده این شبکه ها برای تامین نیاز کشاورزان ساخته شود و قطعا در اختیار آنان قرار داده خواهد.



صبح روز جمعه دو واحد نیرو‌گاه گتوند علیا با حضور مجید نامجو وزیر نیرو وارد مدار شد ولی مراسم بهره برداری رسمی از این طرحهای بزرگ نیز در نیمه دوم سال جاری با حضور رئیس جمهوری انجام خواهد شد.



این دو واحد نیروگاهی هر یک با ظرفیت 250 مگاوات قبل از پیک مصرف تابستان وارد شبکه سراسری می شوند. با توجه به اینکه آبی که وارد نیروگاه گتوند می شود از رقوم بالای دریاچه گتوند خواهد بود در نتیجه کیفیت آب برای پائین دست این طرح قطعا بهتر از گذشته خواهد بود.





نخستین نیروگاه تلمبه ذخیره ای ایران تا آخر سال وارد مدار می شود. همچنین دو واحد اول نیروگاه سیاه بیشه به عنوان نخستین نیروگاه تلمبه ذخیره ای ایران (با ظرفیتی بیش از 1000 مگاوات) تا پایان نیمه اول امسال و دو واحد دیگر نیز تا آخر امسال به بهره برداری می رسد.



سد گتوند به عنوان بلندترین سد خاکی کشور بر روی رودخانه کارون در شمال خوزستان مرداد ماه سال گذشته با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.

