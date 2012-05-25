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۵ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۱۰

حجت الاسلام شفیع زاده:

تضعیف سپاه و بسیج از راهبردهای آمریکا و اسرائیل است/ محکومیت هتک حرمت امام هادی (ع)

تضعیف سپاه و بسیج از راهبردهای آمریکا و اسرائیل است/ محکومیت هتک حرمت امام هادی (ع)

رشت - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت رشت گفت: تضعیف سپاه و بسیج از راهبردهای سی و سه ساله آمریکا و اسرائیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا شفیع زاده در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت اظهارداشت: سپاه و بسیج که سالها در دفاع از انقلاب و اسلام نقش اساسی و ارزنده ای داشته در حال حاضر در بعد فرهنگی و مبارزه با جنگ نرم در خط مقدم جبهه قرار دارد.

وی اظهارداشت: دشمنان اسلام تمام نقشه های شوم خود را با وجود سپاه و بسیج نقش برآب می بینند تمام تلاشهای خود را در تضعیف سپاه و بسیج بکارگیری کرده اند.

خطیب جمعه رشت گفت: سوابق سپاه در دوران انقلاب اسلامی درخشان بوده و اقتدار و امنیت امروزه کشور مدیون این نهاد مقدس است.

وی همچنین با بیان اینکه سپاه و بسیج بازوان قدرتمند ولایت و نظام هستند، افزود: نیروهای نهاد مقدس سپاه وفاداری خود به نظام و ولایت را بارها اثبات و هرجا خطری کشور را تهدید کرده است با تمام قدرت در صحنه حضور داشته اند.

شفیع زاده  در ادامه ضمن محکوم کردن هتک حرمت به ساحت مقدس امام هادی (ع) اظهارداشت: این امام همام نماد بلند مظلومیت است.

وی اهانت به امام هادی (ع) را نشانه وحشت دشمنان از نفوذ فرهنگ اسلامی در سطح جهان دانست و یادآورشد: دشمنان شیعه و وهابیون بارگاه مقدس آن حضرت را تخریب و اخیرا نیز در توطئه ای دیگر به ساحت مقدس امام هادی (ع) اهانت کرده اند.

کد مطلب 1611542

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