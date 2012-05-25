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۵ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۳۸

حسینی خبر داد:

راه اندازی دفاتر ارتباط مردمی مشترک منتخبان جنوب مازندران در مجلس

راه اندازی دفاتر ارتباط مردمی مشترک منتخبان جنوب مازندران در مجلس

قائم شهر - خبرگزاری مهر: منتخب مردم قائم شهر، جویبار و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: دفاتر ارتباط مردمی مشترک دو منتخب مجلس در جنوب مازندران در این سه شهر ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی حسینی در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه قائم شهر، با اشاره به اینکه حضور در انتخابات تایید ملت و نظام جمهوری اسلامی است، اظهار داشت: مبنای حضور در انتخابات اسلام ناب محمدی و اصالت به ولایت فقیه، استمرار حکومت نبوی است.

وی افزود: دفتر مشترکی از دو منتخب مردم قائم شهر، جویبار و سوادکوه در خانه ملت ایجاد تا بتوانیم به دور از مسائل جناحی و سیاسی، مشکلات مردم منطقه جنوب استان را با همفکری و تعامل یکدیگر رفع کنیم.

حسینی با اشاره به اینکه حضور نمایندگان برای رفع مشکلات مردم منطقه از وظایف اساسی آنان است، تصریح کرد: سی و سال از پیروزی انقلاب سپری شده و خیابانها و کوچه های شهرها که مزین به نام شهدا بوده برازنده محرومیت و عقب ماندگی نیست.

منتخب مردم قائم شهر، جویبار و سوادکوه در خانه ملت افزود: حاکمیت نظام اسلامی، حفظ تمامیت ارضی و تامین معاش مردم سه رسالت اساسی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی است.

وی بیان داشت: برای آبادانی کشور، اشتغال جوانان و تامین معاش و رفاه مردم باید همچنان تلاش کرد.

حسینی با قدردانی از نمایندگان گذشته منطقه تصریح کرد: برای اجرای قانون، نظارت درست و تامین معاش مردم از هیچ تلاشی نباید فروگذار کرد.

کد مطلب 1611559

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