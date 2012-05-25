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۵ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۴۶

حجت الاسلام توسلی:

ارادت به امام هادی(ع) شیعه و سنی نمی شناسد

ارادت به امام هادی(ع) شیعه و سنی نمی شناسد

دماوند – خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی گفت: علاوه بر شیعیان، اهل سنت نیز به امام علی النقی(ع) ارادت ویژه ‏ای دارند، به خاطر اینکه ارادت به این امام همام شیعه و سنی نمی شناسد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‏الاسلام حسین توسلی در آیین نماز جمعه این هفته شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی افزود: در این ایام و به دلیل ارادت خاص شیعه و حتی اهل سنت به امام هادی(ع) کاروانهای متعددی از نقاط مختلف عراق و سایر نقاط جهان به این شهر مشرف می شوند.

وی با اشاره به گوشه ای از ظلم حکام آن زمان به حضرت علی‏ النقی(ع) یادآور شد: در آن دوران سیاه و تاریک، متوکل عباسی برای جدایی آن حضرت از شیعیان به حفر دالانی بیش از شش کیلومتر مبادرت ورزید.

امام جمعه شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی ادامه داد: در این دالان طولانی تنها چند حفره برای تنفس آن حضرت در نظر گرفته شده بود و شب و روز برای ایشان یکسان بود.

استغفار از گناهان و نماز دو برآیند ماه رجب ماه رجب است

وی با بیان اینکه استغفار از گناهان و نماز دو برآیند ماه رجب است، عنوان کرد: استغفار از گناهان و توبه برای لغزشهای کوچک و بزرگ و همچنین اقامه نماز دو برآیند مهم ماه رجب مورد تأکید امام جمعه شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی بود.

حجت الاسلام توسلی افزود: باید در روزهای پربرکت رجب، با توجه به فرامین ائمه اطهار(ع) و بزرگان دین به ادعیه و اقامه نمازهای مستحب نیز پرداخت.

وی اظهار داشت: در مجموع، پرداختن به هشت دعای مختلف و پرمعنی در ایام ماه رجب به مؤمنان توصیه می شود.

امام جمعه شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی افزود: نکته حائز اهمیت در دعاهای ماه رجب، شیرینی و حلاوت آن است.

وی با اشاره به فرازهایی از دعاهای ماه رجب عنوان کرد: در یکی از دعاهای ماه رجب می‏خوانیم که "ای خدایی که برطرف ‏کننده همه حاجات ما هستی ...".

حجت الاسلام توسلی یادآور شد: از جمله تفاسیری که درباره این دعا می ‏توان پرداخت، لزوم درخواست مطالبات بندگان از درگاه باری تعالی است.

وی اضافه کرد: اگر بنده ‏ای از مخلوقات خداوند برای کسب حاجات خود نزد غیر از خدا نیاز آورد، بدون شک شرم ساری به خانه او خواهد آمد.

کد مطلب 1611567

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