علیرضا رحیمی، مدیرعامل باشگاه سپاهان، درگفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مسائل مختلف از جمله آخرین وضعیت تیم سپاهان و نقل و انتقالات فوتبال، به گفتگو پرداخت که در زیر از نظرمی گذرانید:

پاداش قابل توجهی به حساب بازیکنان واریز کردیم

مدیرعامل باشگاه سپاهان در خصوص قهرمانی سپاهان در فصل جاری رقابتهای لیگ برتر و همچنین موفقیت این تیم در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: من سعی کرده ام که در باشگاه سپاهان فضای خوبی را برای زیر مجموعه خود ایجاد کنم که آنها با آرامش و بدون دغدغه فکری به کار خود ادامه دهند. سمیعی نژاد، چنین فضایی را برای من بوجود آورده و به تبع آن من نیز یک جو آرام و بدون حاشیه را برای کادر فنی و بازیکنان تیم ایجاد کرده ام.

وی افزود: من در باشگاه سپاهان هیچگاه مدیریت وعده نکردم بلکه کاری کردم که بازیکنان تیم بر اساس عملکرد ما قضاوت کرده تا همیشه به حرفهایی که به آنها زده و قولهایی که می دهیم اعتماد کنند. به عنوان مثال پس از شکست دادن تیم استقلال در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا، بدون آنکه بازیکنان خبر داشته باشند صبح بعد از بازی پاداش قابل توجهی را به حسابشان واریز کردیم.

سپاهان پتانسیل قهرمانی درلیگ قهرمانان آسیا را دارد

مدیرعامل باشگاه سپاهان در همین خصوص تاکید کرد: البته همیشه این کار را در باشگاه سپاهان انجام می دهیم، یعنی ابتدا پول را به حساب بازیکنان و کادر فنی واریز می کنیم و بعد به آنها دراین خصوص اطلاع رسانی می کنیم. مطمئن باشید اگر در یک مجموعه همه به هم اعتماد داشته باشند نتایج خوبی بدست خواهد آمد، مطمئن باشید با شرایط فعلی سپاهان پتانسیل قهرمانی در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا را دارد.

عماد رضا دیگر جایی در سپاهان ندارد و با او برخورد قانونی می‌کنیم

رحیمی در خصوص وضعیت عماد رضا با باشگاه سپاهان خاطر نشان کرد: عماد رضا به هیچ وجه دیگر در باشگاه سپاهان جایی نخواهد داشت و با او برخورد قانونی خواهیم کرد.

برای تمدید قرارداد به بنگر و حسینی گفتم هر مبلغی پیشنهاد دهید می‌پذیریم

رحیمی در خصوص برنامه باشگاه سپاهان در فصل نقل و انتقالات لیگ برتر به خبرنگار مهر گفت: ما به افتخاراتی که در این فصل دست پیدا کردیم با همین بازیکنان و کادر فنی بوده، بنابراین نیازی نمی بینیم که به ترکیب تیم قهرمان دست بزنیم. در حال حاضر هدف اصلی ما این است که با حفظ بازیکنانمان به راهی که در پیش گرفته ایم، بویژه در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ادامه دهیم .

وی درهمین خصوص افزود: برای حفظ بازیکنان هر خواسته ای که داشته باشند قبول می کنیم اما اگر بازیکنی تحت هیچ شرایطی نخواهد بماند، با زور نمی توانم وی را نگه دارم.هر ورزشکاری، درهر باشگاهی که عضویت دارد باید با همه وجودش در اختیار آن باشگاه باشد. اگر بازیکنی قلبش با تیم باشد همه مسائل و مشکلات او را حل می کنیم تا با آرامش خاطر به کارش در تیم سپاهان ادامه دهد.

مدیرعامل باشگاه سپاهان تاکید کرد: هرتصمیمی که در زمینه نقل و انتقالات می گیریم با هماهنگی کرانچار بوده و او باید دراین خصوص نظرنهایی بدهد. تا این لحظه جدایی هیچکدام از بازیکنان ما از جمله محسن بنگر و سید جلال حسینی قطعی نشده و به آنها گفتم هر زمانی و هر مبلغی که شما پیشنهاد دهید، برای تمدید قراردادتان حاضریم بپذیریم. البته تا این لحظه برونو سزار و جان واریو قرارداد خود را تمدید کرده اند، ضمن اینکه محمد باقر صادقی دروازه بان تیم ذوب آهن را نیز جذب کرده ایم.

درباره مذاکره با فرشید طالبی و پژمان منتظری صحبتی ندارم

مدیرعامل باشگاه سپاهان در خصوص مذاکره با فرشید طالبی و پژمان منتظری به عنوان جایگزینهای بنگر و حسینی و همچنین برخی از بازیکنان دیگر مانند ایران نژاد و پولادی، گفت: من دراین خصوص صحبتی ندارم چون درباره نقل وانتقالات بازیکنان با کرانچار صحبت کرده ام ، او گفته ابتدا بازیکنانی را که می خواهم بیاورید تا اگر دراین بین بازیکنی نیز از تیم جدا شد مشکل خاصی بوجود نیاید و عملکرد تیم تحت تاثیر جدایی آن بازیکن قرار نگیرد.

خواهشی که در چارچوب قانون نیست

رحیمی در خصوص مذاکره مسئولان باشگاه پرسپولیس با سپاهان تاکید کرد: من از رویانیان عذر خواهی می کنم چون در بحث فوتبال حرفه ای هر باشگاهی می تواند هر مبلغی به هر بازیکنی که خواست بدهد و حق طبیعی بازیکن هم این است به هر جا که پول بیشتری بدهند برود.

وی درهمین خصوص افزود: اگر پرسپولیسی ها بازیکنی از تیم ما بگیرند ناراحت نمی شوم چون در فوتبال حرفه ای باید روحیه حرفه ای نیز داشته باشیم، اما من خواهشی نیز دارم که در چارچوب قانون نیست، آنهم این است که در حال حاضر با توجه به اینکه ما تنها نماینده ایران در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا هستیم تا جایی که امکان دارد بازیکنان ما را نبرند و دراین خصوص به ما کمک کنند. البته می دانم این خواهش و درخواست من غیرممکن است چون هر مدیری به فکر باشگاه خودش است.

اگر بازیکنی بیش از 600 میلیون ارزش داشته باشد راه قانونی برای قراردادش پیدا می‌کنیم

مدیر عامل باشگاه سپاهان در خصوص قانون سقف قراردادها تصریح کرد: ما تا این لحظه قانون سقف قرارداد را رعایت کرده ایم اما اگر مجبور شویم راههای قانونی آنرا پیدا کرده و این موضوع را حل می کنیم. با توجه به حضور ما در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا و برخی از بازیکنان ملی پوشی که در اختیار داریم، قانون اجازه بستن قرارداد تا سقف 600 میلیون تومان را به ما می دهد، اما اگر ببینم بازیکنی هست که ارزشی بیش از 600 میلیون تومان دارد راه قانونی را برای پرداخت قرارداد مالی وی پیدا می کنم.

نمی توانم ببینم تیم‌های دیگر بازیکنان ما را به راحتی می‌برند

وی درهمین خصوص تاکید کرد: من نمی توانم بشینم و ببینم که تیمهای دیگر بازیکنان ما را به راحتی می برند. ما نیز تلاش می کنیم که علاوه بر حفظ بازیکنانمان بهترین بازیکنانی را که نیاز داریم جذب کنیم.

با سود فروش یانوش سزار را جذب کردیم

رحیمی خاطر نشان کرد: من یک بازیکن خارجی جا به جا کردم و متعاقب آن برونو سزار را جذب کردیم و در این بین 100 هزار دلار نیز سود بردیم. من یانوش را به شهرداری دادم و برای این انتقال 300 هزار دلار از مبلغ قراردادش را ندادم و 100 هزار دلار نیز بابت این انتقال گرفتم و سزار را نیز با حدود 200 هزار دلار جذب کردم.

مدیرعامل باشگاه سپاهان نشدم که بلندگوی مشکلات مالی شوم

مدیرعامل باشگاه سپاهان در خصوص مشکلات مالی این باشگاه و میزان بدهی آن گفت: من هیچگاه مبلغ بدهی باشگاه سپاهان را اعلام نکرده ام چه زمانی که به عنوان مدیر عامل باشگاه سپاهان کار خود را شروع کردم و چه در حال حاضر که تیم در رقابتهای لیگ برتر قهرمان شده و به مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا صعود کرده است. اگر ما مدام فریاد بزنیم فلان مبلغ بدهی داریم مگر چیزی حل می شود؟ مدیرعامل باشگاه سپاهان نشدم که بلندگوی مشکلات و بدهیهای باشگاه بشوم.

هزینه های این فصل ما به مراتب کمتر از فصل قبل بود

وی در همین خصوص تاکید کرد: من اجازه نداده و نمی دهم که بدهی های باشگاه روی تیم اثر بگذارد و راه حل کردن معضل بدهی های باشگاه را نیز پیدا کرده ام. در طی 30 سال خدمتم در جامعه ورزش هیچوقت دنبال بهانه گیری نبوده و همواره به دنبال راه کار بوده ام. امسال نه تنها اجازه ندادیم بدهی های ما افزاش پیدا کند بلکه آن را کاهش نیز داده ایم. به عنوان نمونه هزینه ای که در این فصل برای تیم کردیم به مراتب کمتر از هزینه فصل گذشته بوده است.