به گزارش خبرنگار مهر، ائمه جمعه شهرستان‌های اصفهان در خطبه های این هفته نماز جمعه در مورد مسائلی همچون نشست بغداد، مجلس نهم و شهادت امام هادی (ع) خنرانی کردند که در ادامه می‌خوانید.

حجت‌الاسلام محمدرضا اسماعیلی در نماز سیاسی عبادی این هفته گلپایگان اظهار داشت: نشست1+5 در کشور عراق برگزار شد و ایران به همراه سایر اعضا در این نشست حضور یافتند و نتیجه این نشست به نفع ماست، این کشورها وقت‌کشی می‌کنند و حرفه‌ای تکراری بیان می‌کنند.

وی افزود: خانم اشتون پیش از اینکه در نشست حضور یابد با رژیم صهیونیستی مشاوره کرد و سؤال ما این است که رژیم صهیونیستی در این نشست چه جایگاهی دارد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان گلپایگان ادامه داد: نماینده ایران در این نشست حضور خوبی داشت و به درستی از مواضع ایران دفاع کرد، آنها با هیاهوی رسانه ای که برپا کردند از بسته پیشنهادی به عراق صحبت کردند و خواستار کاهش غنی سازی شدند.

وی خطاب به خانم اشتون گفت: رژیم اسرائیل یک دولت نامشروع در منطقه است و پروتکل‌های بین‌المللی را قبول ندارد و با اینکه کلاهک‌های هسته‌ای زیادی دارد، شما در برابر او ناتوان هستید و حرفی برای سخن گفتن ندارید، حال شما به دنبال مشورت با این رژیم در مذاکرات 1+5 هستید.

اسماعیلی بیان داشت: این رژیم در آینده نزدیک خطر بزرگی برای استکبار جهانی خواهد بود و این دولت دولتی نیست که شما بتوانید بر او تکیه کنید و این امر در حکومت صدام و مبارک به درستی نشان داده شد.

وی اظهار داشت: ملت ما همواره آگاه و هوشیار است و با وجود اینکه در هشت سال دفاع مقدس جوانان زیادی تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، امروز هم با امام شهیدان پیمان بسته که زیر بیرق اسلام حرکت کند و این علم را به دست علمدار هستی، امام عصر(عج) برساند.

خطیب جمعه گلپایگان در بخش دیگری از سخنانش به زندگی امام هادی(ع) اشاره کرد و افزود: ما باید ظرف وجودی خودمان را از معارف این بزرگواران لبریز کنیم و زندگی این بزرگواران را الگوی زندگی خود قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه زندگی امام هادی(ع) با غربت و مظلومیت همراه بوده است، تصریح کرد: اهانتی که به ساحت مقدس امام علی النقی(ع) شد، به خاطر کوتاهی شیعه در شناخت این امام است که این چنین افرادی به خود جرات می‌دهند نسبت به این امام و یا سایر امامان معصوم (ع) چنین رفتار ناشایستی داشته باشند.

اسماعیلی گفت: وهابیون با جسارت زیاد حرمین عسگرین را تخریب کردند ولی مسلمانان پاک باخته مجدداً حرمش را بازسازی کردند ولی امروز این گروه باید آگاه باشند شیعه جواب این جسارت‌ها را می‌دهد و ساکت نخواهد ماند و امروز در سالروز شهادت امام هادی(ع) شاهد بودیم که مراسم عزاداری این امام همام پرشورتر از سال‌های قبل برگزار شد.

حل مشکلات و معضلات جامعه مهم‌ترین هدف مجلس نهم باشد

حجت‌الاسلام سیف الله یعقوبی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرضا اظهار داشت: اعتقاد به معاد و سرای قیامت به عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌های رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی مطرح است.

وی ادامه داد: حل مشکلات و مسایل دیگران و ایجاد شرایط برای رشد و پیشرفت دیگران از اعمال شایسته‌ای به شمار می‌رود که می‌تواند زمینه کمال را در انسان‌ها ایجاد کند.

امام جمعه شهرضا در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به آثار و برکات ماه مبارک رجب افزود: این ماه همواره به عنوان یک ماه پر خیر و برکت از سوی ائمه (ع) مطرح بوده است و قرائت دعاها و زیارت‌هایی از جمله زیارت عاشورا در این ماه پر فضیلت سفارش شده است.

وی با تشریح جایگاه اعتکاف در اقشار مختلف جامعه و به خصوص جوانان گفت: بر اساس آمار موجود بیش از 85 درصد از شرکت کنندگان در مراسم اعتکاف جوانان هستند که این بیانگر رشد درک دینی در بین جوانان جامعه است.

یعقوبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هتک حرمت یک خواننده به امام هادی (ع) بیان داشت: انجام چنین رفتارهای غیرانسانی از سوی برخی افراد بی فکر بیانگر عمق مظلومیت این امام بزرگوار است.

وی در ادامه با اشاره به آغاز به کار مجلس نهم شورای اسلامی در هفته آینده اظهار داشت: بر اساس اطلاعات به دست آمده اکثریت مجلس نهم را اصول‌گرایان تشکیل می‌دهند که از این مجموعه انتظار می‌رود با درایت و هشیاری زمینه خدمت‌رسانی شایسته به مردم را فراهم کنند.

امام جمعه شهرضا ادامه داد: در حال حاضر مشکلات و نارسایی‌هایی در سطح جامعه وجود دارد که نمایندگان مجلس نهم باید با رصد این مشکلات و تصویب قوانین سازنده زمینه حل این نارسایی‌ها را ایجاد کنند.

وی با اشاره به لزوم وحدت و یکپارچگی در بین تمامی ادارات و سازمان‌ها مختلف بیان داشت: همگان و به خصوص نمایندگان مجلس باید با گفتار، رفتار و کردار خود زمینه ایجاد وحدت را در جامعه مهیا کنند و از انجام رفتارهایی که به تفرقه افکنی در جامعه منتهی می‌شود، پرهیز کنند.

انحصار فناوری هسته ای در دست ابرقدرت‌ها نوعی استکبار است

حجت‌الاسلام سید محمد موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه آران و بیدگل اظهار داشت: سیاستمداران دموکرات امریکا، برای پیروزی در انتخابات پیش روی ریاست جمهور این کشور نیاز دارند که ایران پای میز مذاکرات با 1+5 حاضر باشد و در غیر این صورت در انتخابات آینده شکست خواهند خورد.

وی افزود: شکست مذاکرات با ایران برای این کشورها به معنای افزایش سیر صعودی نرخ انرژی و ادامه بحران اقتصادی در غرب است.



امام جمعه آران و بیدگل با اشاره به اینکه استراتژی هسته ای ایران بر سه محور تقویت توان تکنولوژیک، رعایت مقررات بین‌المللی و ادامه مذاکرات هسته ای است، تاکید کرد:‌ایران هیچ گاه از حق خود مبنی بر تقویت تکنولوژیکی، فناوری مواد، تجهیزات و تأسیسات خود عقب نشینی نمی‌کند.



وی گفت: تولید سلاح هسته کاملاً مخالف با فتوای ولی امر مسلمین است و نظام اسلامی نیازی به تولید چنین سلاح‌هایی ندارد.



موسوی اظهار داشت: انحصار فناوری هسته ای در دست ابرقدرت‌ها نوعی استکبار و خود برتری طلبی است.



وی تاکید کرد: کشورهایی که در برابر ایران برای عدم دستیابی کشور به فناوری هسته ای ایستاده‌اند، باید خود پیمان منع تولید و گسترش سلاح‌های اتمی را امضا کنند.



دشمنان دست از شیطنت‌های خود علیه ایران بردارند





حجت‌الاسلام شفیعی در خطبه‌های نماز جمعه نایین به مذاکره نمایندگان ایران و گروه 1+5 در بغداد اشاره کرد و افزود:دشمنان همواره با سم پاشی ها و طرح خواسته های قبلی خودشان، به دنبال امتیاز گرفتن از ایران هستند.



وی اظهار داشت: ایران در زمینه حق مسلم خود که استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای است، هرگز کوتاه نمی‌آید.



امام جمعه موقت نایین همچنین با سالروز شهادت امام دهم شیعیان حضرت هادی (ع) اشاره کرد و گفت: دشمنان تاکنون چند بار به ساحت مقدس امام هادی(ع) جسارت کردند و این کار از سوی کسانی بود که بویی از انسانیت نبرده‌اند.



شفیعی یادآور شد: جسارت دشمنان اسلام به ائمه اطهار(ع) همیشه بوده و تازگی ندارد.



وی تصریح کرد: امروز دشمنان اسلام برخی افراد نادان را تحریک می‌کنند که با شعر گفتن به این امام همام بی احترامی می‌کنند.



دروغ گویی کشورهای غربی در اجلاس 1+5 خودشان را هم خسته کرده است





حجت‌الاسلام سید حبیب الله موسوی در خطبه‌های نماز جمعه سمیرم اظهار داشت: دروغ گویی کشورهای غربی در اجلاس 1+5 خودشان را هم خسته و درمانده کرده است.



امام جمعه سمیرم یادآور شد: کجای این موضوع عقلانی و منطقی است که کشورهای دارای بمب اتم، از ایران و سایر کشورها بخواهند که بمب نسازند و حتی انرژی صلح آمیز هم نداشته باشند.



وی تصریح کرد: این‌گونه بازی‌ها دیگر رنگ باخته و افکار عمومی منطقه و جهان دیگر این یاوه گویی ها را باور نمی‌کند.



موسوی با تقدیر از هیئت ایرانی مذاکره کننده در بغداد افزود: پیام ملت مسلمان و آزاده ایران برقراری صلح و دوستی در جهان و عاری از سلاح اتمی و به دور از جنگ افزارهای هسته ای و نظامی است.