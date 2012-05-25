  1. بین الملل
۵ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۵۳

نماینده آمریکا در مذاکرات بغداد به دیدار صهیونیستها رفت

نماینده آمریکا در مذاکرات بغداد به دیدار صهیونیستها رفت

وزارت امور خارجه آمریکا از سفر مذاکره کننده ارشد هسته ای این کشور در مذاکرات هسته ای با ایران به سرزمینهای اشغالی بلافاصله پس از پایان مذاکرات بغداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، وزارت خارجه آمریکا امروز جمعه تایید کرد "وندی شرمن" برای رایزنی با مقامات اسرائیلی درباره اوضاع منطقه به سرزمینهای اشغالی سفر کرده است.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که شرمن در سفر به سرزمینهای اشغالی بر تعهدات پایدار آمریکا در قبال امنیت رژیم صهیونیستی تاکید می کند.

مذاکرات ایران و مجموعه 1+5 از روز چهارشنبه در بغداد آغاز شد و تا شامگاه پنجشنبه چهارم خرداد در دارالضیافه نخست وزیری عراق ادامه داشت. در این مذاکرات ایران یک بسته پیشنهادی مشتمل بر5 بند به عنوان محور مذاکرات به مجموعه 1+5 ارائه کرد.

در دور اول و دوم مذاکرات، طرفین پیشنهادهایی را به صورت مکتوب و شفاهی به یکدیگر ارائه دادند. به علت طولانی شدن مذاکرات بغداد، دور بعدی مذاکرات 29 و 30 خرداد در مسکو برگزار خواهد شد. 
 

کد مطلب 1611597

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