22 مرداد در فرهنگسراي اقوام :
احمد طالبي نژاد فيلم " بودن يا نبودن " عياري را نقد مي كند
رو ز چهار شنبه 22 مرداد ماه فيلم سينمايي ": بودن يا نبودن " ساخته كيانوش عياري توسط احمد طالبي نژاد منتقد برجسته سينماي كشورمان در فرهنگسراي اقوام مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت .
به گزارش خبرنگار هنري" مهر " فرهنگسراي اقوام در راستاي فعاليت هاي نهضت فرهنگي تابستان 82 و در ادامه برگزاري سلسله جلسات نقد و بررسي فيلمهاي برجسته تاريخ سينماي ايران و جهان در ساعت 15 اين روز پس از نمايش فيلم" بودن يا نبودن " جلسه نقد وبررسي آن را برگزار مي كند .
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