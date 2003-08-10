احمد طالبي نژاد فيلم " بودن يا نبودن " عياري را نقد مي كند

به گزارش خبرنگار هنري" مهر " فرهنگسراي اقوام در راستاي فعاليت هاي نهضت فرهنگي تابستان 82 و در ادامه برگزاري سلسله جلسات نقد و بررسي فيلمهاي برجسته تاريخ سينماي ايران و جهان در ساعت 15 اين روز پس از نمايش فيلم" بودن يا نبودن " جلسه نقد وبررسي آن را برگزار مي كند .

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