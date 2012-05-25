تبلیغات اسلامی اردبیل هتک حرمت امام هادی (ع) را محکوم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ائمه جمعه و جماعات، و رحانیون منطقه، هیأت های حسینی و مذهبی، مداحان و شعرا، هیات امنای مساجد، قاریان قرآن، مجمع جوانان عاشقان ولایت در این بیانیه خشم و انزجار خود را از عمل استکبار اعلام کرده اند.

در بخشی ازاین بیانیه آمده است: متأسفانه در دنیای پیشرفت و تکنیک و تمدن که سردمداران غربی ادعای آن را در سراسر دنیا به بوق و کرنا کشیده اند و هر از چندگاهی از سوی ایادی بی فرهنگ و بی علم و عقل به مقدسات بزرگترین و کاملترین دین الهی و اسلام عزیز و قرآن کریم این کلام سراسر نور و امامان معصوم علیه السلام به شیوه های بسیار فجیع و زننده جسارت می کنند، غافل از آن که نور نور است و هرگز کسی نمی‌تواند آن را لگدمال نماید و هرگز پنهان نمی نماید.

سازمان تبلیغات اسلامی و موسسات وابسته همانند دیگر قشرهای انقلابی در حمایت از فتوای علمای بزرگ جهان تشیع این عمل وقیحانه دشمن را در هتک حرمت ارزش ها و مبانی دین اسلام محکوم کرده و انزجار خود را از این نوع اعمال اعلام می دارد.

همچنین سازمان اوقاف و امورخیریه استان اعلام کرد: مراسم عزاداری همزمان با شب شهادت حضرت امام هادی(ع) و محکومیت اهانت کنندگان به ساحت مقدس آن امام همام امشب بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد حسینیه میرزاده خانم برگزار خواهد شد.



