تولید ملی بهترین الگوی توسعه اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی رحمانی در جمع نمازگزاران جمعه آمل در مصلی بزرگ قدس این شهر گفت: باید نظام اقتصادی را از اقتصاد تک بعدی نفت دور کرد و در سایر شاخه های تولیدی، صنعتی و کشاورزی گام برداشت.



وی افزود: تولید ملی و حمایت از کسب و کار ایرانی به معنای استفاده از ظرفیتهای داخلی و نیروی کارآمد توانمند داخلی است.



امام جمعه آمل اضافه کرد: در این رابطه تولیدکنندگان باید با تولید با کیفیت نظر مشتریان داخلی را جلب کنند تا از خرید کالاهای خارجی صرف نظر کنند.



رحمانی با اشاره به حضور قوی جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته ای با گروه 1+5 در بغداد، این امر را نشانه اقتدار سیاسی کشورعنوان کرد.



وی نشانه های این اقتدار را تعیین شرایط مکانی و زمانی مذاکرات از سوی کشور و وادار شدن غربیها به پذیرش این شرایط عنوان کرد و گفت: اینکه به خواست ایران مذاکرات در بغداد که روزگاری با آنها در حال جنگ بودیم در روز آزادسازی خرمشهر انجام شد، به نوعی پیروزی برای ما محسوب می شود.



امام جمعه آمل اضافه کرد: فعالیتهای هسته ای ایران کاملا صلح آمیز بوده و دانشمندان جوان و متعهد ایران اسلامی از این فناوری در زمینه های مختلف و در پیشرفت کشور استفاده خواهند کرد.



رحمانی سالروز شهادت حضرت امام هادی (ع) را تسلیت گفت و با بیان فضایلی از ایشان، افزود: باید از زندگی و سیره این امام و سایر ائمه اطهار خود درس گرفته و آنها را سرمشق و الگوی زندگی خود قرار دهیم.