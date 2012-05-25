بازتاب مذاکرات بغداد؛ از پیشرفت گفتگوها تا پافشاری ایران بر حقوق خود

مذاکرات ایران و مجموعه 1+5 از روز چهارشنبه در بغداد آغاز شد و تا شامگاه پنجشنبه چهارم خرداد در دارالضیافه نخست وزیری عراق ادامه داشت. در این مذاکرات ایران یک بسته پیشنهادی مشتمل بر5 بند به عنوان محور مذاکرات به مجموعه 1+5 ارائه کرد.

در دور اول و دوم مذاکرات، طرفین پیشنهادهایی را به صورت مکتوب و شفاهی به یکدیگر ارائه دادند. به علت طولانی شدن مذاکرات بغداد، دور بعدی مذاکرات 29 و 30 خرداد در مسکو برگزار خواهد شد.

این مذاکرات توجه رسانه های غربی و سرزمینهای اشغالی را به خود جلب کرده بود و به تیتر اول این رسانه ها تبدیل شده بود. پس از پایان مذاکرات مقامات و رسانه ها از پیشرفت حاصله در جریان مذاکرات خبر داده و بر تصمیم جدی ایران بر پیگیری حقوق مشروع هسته ای خود تاکید کردند.

"لوران فابیوس" وزیر امور خارجه فرانسه در ادامه رویکرد دوگانه خود در قبال ایران با تاکید بر حل برنامه هسته ای کشورمان به شیوه ای دیپلماتیک و لزوم برداشتن گامهای عملی در مذاکرات ایران و گروه 1+5 در عین حال بر رویکرد تنش آمیز غربی ها صحه گذاشت و تهدید کرد: در صورتیکه طرفین در مذاکرات مسکو به توافق نرسند، تحریمها علیه ایران همچنان ادامه دارد.

در این میان برخی از رسانه های غربی تلاش کردند تا اوضاع منطقه را ناآرام جلوه داده و اقدام نظامی را تنها روش ممکن برای توقف برنامه هسته ای ایران توصیف کنند.

در همین حال واشنگتن پست در تلاش برای جوسازی علیه ایران و انحراف افکار عمومی نوشت : با وجود آنکه کاترین اشتون موافقت ایران را با ادامه دور بعدی مذاکرات در روزهای 29 و 30 خرداد در مسکو نشانه پیشرفت دانست، اما طرفین در این دور از مذاکرات به توافق دست نیافته و اختلافات همچنان وجود دارد.

این روزنامه آمریکایی در ادامه با محتمل دانستن انتقاد کنگره آمریکا از باراک اوباما به خاطر ضعف در قبال ایران ادعا کرد برای متوقف کردن برنامه هسته ای این کشور باید به گزینه ای غیر از تحریم و مذاکره فکر کرد.

پایگاه اینترنتی post and courier در ادامه فرافکنی ها درباره برنامه هسته ای ایران نوشت: ایران همچنان در حال خرید زمان برای برنامه هسته ای خود است.

به نوشته این پایگاه اینترنتی، تنها توافق حاصله در مذاکرات بغداد این بود که دور بعدی مذاکرات اواخر خرداد ماه در مسکو برگزار شود. مذاکرات ماه گذشته در استانبول نیز چنین نتیجه مشابهی را داشت و قرار شد که مذاکرات در بغداد پیگیری شود.

با وجود تاکید ایران بر پایان راهبرد فشار و لزوم ادامه گفتگوها، "گیدو وستروله" وزیر امور خارجه آلمان در بیانیه ای اعلام کرد: مواضع غربها در مسکو نیز همچون گذشته است و ایران نباید انتظار تغییر مواضع را از غرب داشته باشد.

با وجود آنکه ایران بارها بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود تاکید کرده است، "ویلیام هیگ" وزیر امور خارجه انگلیس در بیانیه ‌ای بر نگرانی غیر قابل توجیه غرب در خصوص غنی سازی 20 درصد و ماهیت برنامه هسته ای این کشور تاکید کرد.

وی تاکید کرد: به پیشرفت های محدودی در بغداد دست یافتیم ،اما همچنان اختلافات قابل توجهی میان طرفین باقی مانده است.

"هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا نیز بار دیگر مواضع خصمانه کشورش را در قبال موضوع برنامه هسته ای ایران تکرار کرد و گفت: آمریکا با توسل بر ادامه فشارها علیه ایران در تلاش برای کاهش اختلافات در دور بعدی مذاکرات در مسکو است.

نباید از زور و تهدید علیه ایران استفاده کرد، هیچ کس نمی تواند جلوی این کشور را در مسیر هسته ای بگیرد و مقامات اسرائیلی بهتر است در قبال تهران "مغز خود را به کار بیندازند". روزنامه یدیعوت آحارونوت

همزمان با سفر "وندی شرمن" نماینده ویژه آمریکا در مذاکرات هسته ای گروه 1+5 با ایران به سرزمین های اشغالی، "آویگدور لیبرمن" وزیر خارجه رژیم صهیونیستی گفت: اگر ایران در توافق با غربیها اطمینان دهد که به یک قدرت هسته ای نظامی تبدیل نمی شود، همه گزینه ها برای تعامل با برنامه هسته ای ایران روی میز است.

روزنامه یدیعوت آحارونوت نیز در گزارشی به قلم "ایتان هابر" اذعان کرد: نباید از زور و تهدید علیه ایران استفاده کرد، هیچ کس نمی تواند جلوی این کشور را در مسیر هسته ای بگیرد و مقامات اسرائیلی بهتر است در قبال تهران "مغز خود را به کار بیندازند".

همپنین پایگاه اینترنتی mercurynews با اشاره به بسته پیشنهادی ایران مشتمل بر5 بند به عنوان محور مذاکرات به مجموعه 1+5 در نشست بغداد اعلام کرد که ایران برنامه های جدید را برای کاهش نگرانی های هسته ای غرب مطرح کرده است.

آسوشیتد پرس نیز گزارش داد که مذاکرات فشرده ایران و قدترهای غربی در قبال برنامه هسته ای این کشور روز گذشته با موافقت برای برگزاری دور بعدی مذاکرات در مسکو پایان یافت.

این رسانه آمریکایی در ادامه به اظهارات اشتون در گفتگو با خبرنگاران می پردازد و می نویسد: کاملا مشخص است که دو طرف به پیشرفتهایی در جریان مذاکرات دست یافتند و زمینه های مشترکی میان طرفین وجود دارد، اما اختلافات قابل توجه هنوز وجود دارد.

آسوشیتد پرس با اشاره به اظهارات "سعید جلیلی" دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در مذاکرات بغداد نوشت: تهران پیشنهادات غربیها را برای توقف برنامه هسته ای خود رد کرد و آن را نامتوازن خواند.