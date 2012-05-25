نمایشگاه سراسری صنایع دستی/ سوغاتی های ایران در سنقر

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه از دوم خرداد ماه برپا شده و تا یازدهم خرداد‌ماه 91 دایر خواهد بود.

محصولات چوبی‌ مازندران و صنایع دستی دریایی بوشهر از نمونه کالاهایی است که در این نمایشگاه عرضه شده است.

استانهای همدان، کرمانشاه، خراسان رضوی،‌ فارس، زنجان،‌ آذربایجان شرقی و غربی از جمله شرکت‌ کنندگان در این جشنواره هستند.



پخت انواع نان و پخش موسیقی محلی از برنامه‌های جانبی است که در این نمایشگاه انجام می شود.

تابلوفرش،‌ فرش،‌ گلیم، منبت،‌ معرق، چاقوسازی و صنایع فلزی‌ ‌استان‌های مختلف کشور ازجمله مواردی است که در این نمایشگاه مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

علاقه‌ مندان برای شرکت در این نمایشگاه از طریق معاونت صنایع دستی کرمانشاه ثبت نام کرده بودند.