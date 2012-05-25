شاعران و مداحان قم اهانت به امام هادی(ع) را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه آمده است: دشمنان قسم خورده امت شهید پرور شیعی، صهیونیسم خونخوار بین المللی که شاهد خیزش‌های بی‌امان مردمی در کشورهای مرتجع عرب‌اند، برای ضربه زدن به اعتقادات ولایی شیعیان جهان و تحت شعاع قرار دادن قیام‌های خودجوش مسلمانان به خیال خود با اسائه ادب و هتک حرمت امام هادی(ع) در فکر انتقام از امت بیدار اسلامی افتادند، غافل از آنکه با جریحه‌دار کردن قلوب پیروان قرآن و عترت که اعتقاد راسخی به مسئله کلیدی امامت و ولایت دارند، آنان را بیش از پیش به رویارویی آشکار با خود فرا می‌خواند.



در ادامه این بیانیه تاکید شده است: اعضای کانون شاعران و مداحان استان قم این حرکت زشت و غیرانسانی را شدیدا محکوم می‌کنند و نابودی اردوگاه کفر جهانی را از درگاه خداوند لایزال مسئلت می‌نمایند.



بیانیه کانون شاعران و مداحان استان قم با این بیت «شب پره گر وصل آفتاب نخواهد / رونق بازار آفتاب نکاهد» پایان یافت.

