بحران اقتصادی عامل شکاف در اروپا/ قاره سبز در مسیر شکست دموکراسی

به گزارش خبرگزاری مهر، "مارگرت جانسن" از محققان انستیتو تحقیقات صلح و سیاست امنیتی دانشگاه هامبورگ در گفتگو با روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" اظهار داشت : کشورهای جنوب اروپا در اتحادیه مسئول بحران یورو شناخته می شوند. دولتهایی مانند یونان و ایتالیا در مطبوعات و توسط کشورهای شمالی که از نظر اقتصادی مرفه تر هستند به بی مسئولیتی و تن پروری متهم می شوند. چنین جوی که بر اتحادیه حاکم شده است انشقاق و جدایی را به همراه می آورد. این غلط است که ما برخی از کشورهای اتحادیه اروپا را مسئول بحران قلمداد کنیم.

وی افزود: بحران یورو در کشورهای ضعیف اقتصادی در اروپا ناامیدی ایجاد کرده است و کشورهای قدرتمند اقتصادی در این اتحادیه را هم به ملی گرایی و افراط گرایی و نژادپرستی کشانده است. این یک خطر برای صلح است.

جانسن در ادامه این گفتگو کشورهای جنوب اروپا را قربانی خطاهای سازمانهای اروپایی و طرحهای نادرست اتحادیه اروپا دانسته و در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این پرسش که آیا اتحادیه اروپا اصلا هیچ فایده ای برای کشورهای جنوب اروپا داشته است خاطر نشان کرد: کشورهای فقیرتر البته در اتحادیه اروپا پذیرفته شدند، اما هرگز شانسی برای رشد و پیشرفت نداشتند. حالا که آنها گرفتار سختیها و مشکلات اقتصادی شده اند اقدامات ریاضتی سخت از طرف برلین به این کشورها تحمیل می شود که این امر به دموکراسی و اعتماد مردم به این روند در اتحادیه اروپا آسیب می زند.

این کارشناس آلمانی در ادامه گفت: مردم یونان ، اسپانیا و ایتالیا اعتماد خود به دولتهایشان را از دست داده اند و به خیابانها می ریزند و به این ترتیب صلح داخلی هم در معرض تهدید قرار می گیرد. اتحادیه اروپا جنگ را از قاره سبز راند و ما از این بابت به خود می بالیم. اما اتحادیه اروپا باید نسبت به این نقش خود آگاهی کامل داشته باشد. این اتحادیه در حال حاضر با توجه به دیکته کردن سیاستهای ریاضتی به کشورها و نارضایتی که در بین شهروندان ایجاد کرده است محرکهای منفی از خود می فرستد.

"مارگرت جانسن" در ادامه این گفتگو اظهار داشت : اروپا به سازمانهایی نیاز دارد که بین اعضای ضعیف و قدرتمند اقتصادی این اتحادیه توافق ایجاد کند. بانک مرکزی اروپا باید بخشی از بدهی های کشورهای بحران زده اروپا را تقبل کند و بخش دیگری از آن را هم خود این کشورها باید رفع کنند.این یک توافق منصفانه است.

وی در بخش دیگری از این گفتگو افزود: رفتارهای آلمان در دوران بحران خاطرات دوران جنگ را یادآوری می کند. این یک ژست نژادپرستانه از طرف آلمان است که دوباره بیدار شده است.

وی در بخش دیگری از این گفتگو درباره کشورهای در حال توسعه و تقاضای آنها برای صلب امتیازات از کشورهای قدرتمند غربی اظهار داشت : ما باید واقع نگر باشیم. به عنوان مثال در شورای امنیت سازمان ملل تا کنون هیچ اصلاحاتی وجود نداشته است. قدرتهای دارنده حق وتو هرگز امتیازات خود را تحویل نداده اند. همچنان سازمانهایی مانند جی هشت،جی بیست، صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی وجود دارد. اینکه ما به کشورهای دیگر هم حق اظهار بیان بدهیم یک راه درست است. این می تواند استراتژی موفقیت اتحادیه اروپا هم باشد.

وی افزود: ما باید بدانیم که دموکراسی هدیه ای نیست که برای همیشه باقی بماند. اگر ما به سالهای دهه سی فکر کنیم می بینیم که دموکراسی می تواند درهم بشکند و نابود شود. در آن زمان یک بحران اقتصادی مشابه همین بحرانی که ما امروز به آن مبتلا هستیم شکست دموکراسی را سبب شد. ما در حال حاضر روند مشابه آن دوران را تجربه می کنیم. افراط گرایی، دشمنی با بیگانگان و نژادپرستی در اتحادیه اروپا افزایش پیدا کرده است. مردم در کشورهای بحران زده اتحادیه اروپا دیگر اعتقاد ندارند که دولت بر اساس علایق مردم رفتار می کند. به این ترتیب آنها اعتماد خود به دموکراسی را از دست می دهند.

وی در ادامه ورود احزاب افراط گرا و نژادپرست به پارلمان یونان را تکان دهنده و یک سیگنال هشدار ارزیابی و همچنین تصریح کرد: اگر یونان واقعا از منطقه یورو خارج شود این کشور وارد یک رکود سخت خواهد شد. اینکه بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد را هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند.

