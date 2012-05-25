تجمع بزرگ هیئتهای سوگواری در سالروز شهادت امام هادی (ع) در میدان ذهاب رشت

به گزارش خبرنگار مهر، هیئتهای عزاداری در اعتراض به حرکت شنیع و ضد شیعی خواننده ملحد و مرتد شاهین نجفی و بی احترامی به ساحت مقدس امامان مظلوم به ویژه امام علی بن محمد الهادی (س) در روز شهادت آن امام مظلوم در میدان ذهاب ( شهرداری رشت ) تجمع و اقامه عزا برپا کردند.

عزاداران گیلانی ضمن اعلام انزجار و محکومیت این حرکت، همدردی خود را با حضرت ولیعصر (عج) ابراز کردند.

باری، چگونه در برابر دشمنان دین و عترت سکوت و لب فرو بندیم. چگونه به ساحت آموزگار جامعه کبیره اهانت کنند و لب به شکوه و لعنت نگشائیم.

قلوب دلشکستگان در هجوم سهمگین هتک حرمت به امام مظلوم شیعیان شکسته تر از قبل است و جراحتی به عمق دشمنی های تاریخ در نهانش نمایان است اما دلشکستگی از دشمنان دلخستگی به بار نیاورده و فریاد یا " مُنتَقم اِنتَقِم " بر لسان هر محب و عاشقی جاری است.