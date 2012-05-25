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۵ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۳۸

آرسته به مهر گفت:

اختصاص 200 میلیون تومان برای درزگیری آسفالت محور آمل به بابل

آمل - خبرگزاری مهر: رئیس اداره نگهداری، راه و ابنیه فنی اداره کل راه و شهرسازی مازندران گفت: 200 میلیون تومان برای درزگیری آسفالت محور آمل به بابل اختصاص یافت.

ابوالفضل آرسته در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: راه یکی از ارکان اصلی و بنیادی توسعه در جهان امروز بوده و باید به گونه ای بوده که بطور دائم قابل عبور بوده و حرکت وسایط نقلیه در آنها با سرعت مناسب و به طور راحت و مطمئن انجام پذیرد.

وی تصریح کرد: علیرغم تصور عمومی، راههای احداث شده، ابنیه و تأسیسات مربوط به آن در معرض استهلاک بوده و چنانچه در زمان مقرر عملیات مورد لزوم اجرا نشود خسارات وارده نسبت به این سرمایه های ملی روزافزون و تصاعدی خواهد بود.

رئیس اداره نگهداری راه و ابنیه فنی اداره کل راه و شهرسازی مازندران یادآور شد: پس از بهره برداری از یک راه به تدریج عوامل مؤثر از جمله وضعیت جوی و طبیعی منطقه، حجم ترافیک، بار وارده وسایط نقلیه عبوری و چگونگی اجرا براساس مشخصات فنی در فرسایش سریع در ساختمان راه نقش عمده ای داشته است.

آرسته افزود: اداره کل راه و شهرسازی استان در راستای برنامه ها و اهداف خود در زمینه حفظ و نگهداری از راهها عملیات درزگیری پلیمری آسفالت محور آمل بابل را با استفاده از آخرین تجهیزات وابزارهای پیشرفته با اعتباری بالغ بر دو هزار میلیون ریال آغاز کرد.

وی بیان داشت: نگهداری مستمر راهها به سه منظور افزایش عمر و دوام جاده، کاهش هزینه برای استفاده کنندگان جاده و باز نگهداشتن راه و برقراری مداوم تردد صورت می گیرد.

کد مطلب 1611661

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