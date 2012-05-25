رایزنی مقامات عراقی برای خرید 18 جنگنده اف 16 از آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد: مقامات نظامی آمریکا و عراق در سه روز گذشته درباره فروش 18 جنگنده اف 16 با یکدیگر گفتگو کردند.

این نشستها در وزارت دفاع آمریکا برگزار شد و دولت عراق خرید دومین مجموعه از جنگنده های اف 16 را در راستای منافع خود معرفی کرد. اولین مرحله فروش جنگنده های آمریکایی به عراق در سپتامبر 2011 آغاز شد.

آمریکا نیز بر تعهدات خود برای فروش این جنگنده ها به عراق تاکید کرد و موافقت خود را با فروش 36 جنگنده اف 16 به بغداد طبق قرارداد چند میلیارد دلاری با هدف گسترش توان نیروی هوایی عراق اعلام کرد.