هشدار به گروههای مسلح/ موضع حزب الله در قبال سوریه با آدم ربایی تغییر نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، سید حسن نصرالله در ابتدای سخنان خود به حادثه ربوده شدن چند لبنانی در سوریه از سوی گروههای مسلح و آزادی آنها اشاره کرد و آن را همزمان با سالگرد پیروزی مقاومت، دارای آثار مثبت دانست.



نصرالله اعلام کرد : لازم می دانم ابتدای خداوند را به خاطر آزاد شدن عزیزانمان در سوریه شکر کنیم و همچنین از رهبری سوریه به ویژه بشار اسد و همچنین همکاری دولت سوریه در این زمینه و تلاشهای دولت لبنان قدردانی می کنم.



وی افزود : از هر کسی که در آزادی اتباع لبنانی در سوریه نقش داشتند، تشکر می کنم.



دبیرکل حزب الله لبنان همچنین گفت : لازم است از آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق که هواپیمای ویژه ای را برای انتقال مجروحان لبنانی از عراق به لبنان اختصاص داد، قدردانی کنم.



نصرالله بر اهمیت مسئله امنیت زائران عتبات عالیات و سلامت آنها در عراق و ضرورت پایبندی کامل مسئولان ذیربط به این مسئله تاکید کرد.



دبیرکل حزب الله گفت : اگر هدف ربایندگان از ربودن اتباع لبنانی، فشار بر ما برای تغییر مواضعمان در قبال سوریه است، باید اعلام کنم این اقدامات بی نتیجه است، زیرا موضع سیاسی ما در قبال حوادث سوریه برخاسته از دیدگاه راهبردی و ارزیابی اوضاع منطقه و تهدیدهای پیش روی منطقه است.



نصرالله تصریح کرد : ما بر ضرورت گفتگو، اصلاح، وحدت ملی و پایان درگیریهای مسلحانه در سوریه تاکید می کنیم.



وی افزود : امیدواریم که تجربه شکست خورده ربودن اتباع لبنانی تکرار نشود، زیرا برای گروههای رباینده هیچ نتیجه ای ندارد و این اقدامات آنها مواضع سیاسی ما و حتی همپیمانان ما را تغییر نخواهد داد.