جواد رفعتی بهترین قاری جشنواره صراط مستقیم در قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه جشنواره قرآنی صراط مستقیم عصر جمعه با حضور مهدی قره شیخ لو رئیس سازمان دارالقرآن کشور، احمد عجم استاندار قزوین، حجت الاسلام علی نعمت اللهی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین، قاریان و حافظان قرآن کریم، پژوهشگران و خوشنویسان قرآنی در محل سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.



در این جشنواره که از 27 اردیبهشت ماه آغاز شد و تا پنجم خرداد ادامه یافت بیش از 920 نفر شرکت کردند که از میان این افراد 62 نفر در رشته های مختلف به عنوان نفرات اول تا سوم انتخاب شدند.



در بخش قرائت برادران جواد رفعتی، علی شعبانی و سید مصطفی حسینی بترتیب اول تا سوم شدند.



درترتیل محمد جواد محمدی آهویی اول شد، محمد دانش خواه در مکان دوم جای گرفت و حسین رحمانی مهر در رتبه سوم ایستاد.



در حفظ 15 جزء قرآن، مهدی صمدی، قدرت الله همایون تبار و محمد مجتبی ولد آبادی در رده های اول تا سوم جای گرفتند.



در رشته حفظ کل قرآن کریم سعید علی اکبری به مقام اول رسید، مهدی رسولیان دوم شد و حسین نصیرلو در جایگاه سوم قرار گرفت.



در بخش خواهران و در حفظ 30 جزء قرآن، زهرا عابدی ها، فاطمه بتلی و حنانه جمالی اول تا سوم شدند.



در قرائت، طاهره عبداللهی اول شد، مریم سهرابی در مکان دوم جای گرفت و فاطمه رحمانپور در رده سوم قرار گرفت.



در حفظ کل قرآن کریم خدیجه وحیدی در رده اول ایستاد، ناهید گلاب فروش در جایگاه دوم قرار گرفت و صدیقه زمانی هم مکان سوم را از آن خود کرد.



در حفظ 15 جزء، سکینه صفری، سمیه محمدیان فر و لیلا اکبری به عنوان برترینها انتخاب شدند.



در حفظ پنج جزء قرآن هم اکرم نقدی پور، مریم ساهکالی مرادی و زینب علی نثاری اول تا سوم شدند.



در رشته مقاله نویسی چهار برگزیده معرفی شدند که مجتبی علی وردی اول شد، ستاره ابراهیمیان در رده دوم جای گرفت، حر فرقان نیا، اکبر افتخاری هم سوم و چهارم شدند.



در رشته خوشنویسی بابک البرز نیا بهترین اثر را ارائه کرد، محمد محمودی در مکان دوم قرار گرفت، علیرضا ابا سلط سوم شد، بهادر پگاه در رده چهارم و هومن بابا اولادی در مکان پنجم جای گرفت.



در حفظ جزء 30 قرآن هم علی همایون تبار فر، مجید مرسل پور و علی حق وردی رده های اول تا سوم را کسب کردند.



در جشنواره قرآنی صراط مستقیم همچنین از قاریان و استادان قرآنی استان از جمله: استادان اکبر حاج فتحعلی، جواد قلی پور، مجید وفاپور و نیز قاریان برجسته سعید علی اکبری، علی آقا حسینی، حجت الاسلام محمدی آهویی، محمد حسین آهویی، دکتر کیومرث حبیب زاده، سید مصطفی حسینی نفر دوم مسابقات سراسری قرائت قرآن سازمان اوقاف، محمد قاسمی و علی شعبانی تجلیل شد.