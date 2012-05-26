به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت نزدیک به دو دهه از آغاز فعالیت‌های اکتشاف نفت و گاز ایران در آبهای دریای خزر، در نهایت آذر سال گذشته ابتدا میدان سردارجنگل با ذخیره 50 تریلیون فوت مکعب گاز و در نهایت اردیبهشت ماه سالجاری حدود 8 تا 10 میلیارد بشکه نفت خام در دریای خزر کشف شد.

بر این اساس ایران نخستین کشور در بین کشورهای عضو سازمان اوپک بود که توسط از سکوی نیمه شناور امیرکبیر و بدون وابستگی به شرکتهای بزرگ نفت و گاز جهان موفق به کشف ذخایر جدید هیدروکربوری در آبهای عمیق دریا شد.

با این وجود اخیرا صنعت نفت ایران برای توسعه فعالیتهای اکتشافی در آبهای عمیق دریای خزر یک پا را فراتر گذاشته است و به یک تکنولوژی جدید و انحصاری در صنایع حفاری دریایی دست یافته که بومی سازی این فنآوری منجر به شکسته شدن انحصار چندین ساله شرکتهای بزرگ نفت ایالات متحده آمریکا شده است.

در حال حاضر با فعالیت‌های انجام گرفته توسط دانشمندان و متخصصان داخلی صنعت نفت ایران، برای نخستین بار در تاریخ 103 ساله کشف طلای سیاه، تمامی مراحل طراحی، ساخت و راه‌اندازی سامانه کابین کنترل عملیات حفارى سکوهای نیمه شناور در آبهای عمیق به طور کامل بومی و ملی شده است.

هدایت الله خادمی مدیرعامل شرکت حفاری شمال در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر ایران بدون اتکا به متخصصان و شرکتهای بین‌المللی فعالیتهای حفاری اکتشافی در آبهای عمیق دریای خزر را توسط سکوی نیمه شناور امیرکبیر دنبال می‌کند، گفت: با افزایش فشارهای بین‌المللی، هم اکنون بومی سازی برخی از کالاها و تجهیزات پیچیده حفاری در دستور کار قرار گرفته است.

این مقام مسئول با اشاره به بومی سازی ساخت سامانه کابین کنترل عملیات حفارى سکوی نیمه شناور، تصریح کرد: در حال حاضر دو دستگاه صندلى حفار خودکار مجهز به تمامى سامانه‌هاى مخابراتى، اتوماسیون صنعتى و ارسال و دریافت اطلاعات حفارى، طراحى و ساخته شده است.

وی با یاداوری اینکه ساخت این دستگاه برای نخستین بار در صنعت حفاری نفت و گاز ایران به وقوع پیوسته است، بیان کرد: تمامى مراحل طراحى‌ و ساخت این سامانه، پس از مطالعه و بررسى 30 سیستم موجود در جهان و طبق آخرین دستاوردهاى روز صنایع نفت و گاز انجام گرفته است.

خادمی هزینه خرید خارجی این دستگاه پیچیده را حدود 2 میلیون دلار عنوان کرد و افزود: با ساخت این تجهیزات انتظار می‌رود صرفه جویی قابل توجه‌ای در صنایع نفت و گاز کشور حاصل شود.

مدیرعامل حفاری شمال از دستیابی به این تکنولوژی جدید به عنوان جدیدترین راهکار صنعت نفت ایران برای دور زدن تحریم‌های نفتی غرب یاد کرد و افزود: پیشتر تکنولوژی ساخت این دستگاه تنها در اختیار انگشت شمار چند شرکت بزرگ نفت و گاز جهان بود.

پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که در شرایط فعلی تنها دو شرکت آمریکایی هالیبرتون و ام.اچ آمریکا از توانایی ساخت سامانه کابین کنترل عملیات حفارى سکوهای نیمه شناور برخوردار هستند و عملا ایران با دستیابی به این فنآوری به انحصار چندین ساله آمریکایی‌ها پایان داده است.