به گزارش خبرنگار مهر، انتظار از برنامه ورزش و مردم که صبح جمعه دو ساعت از وقت طلایی شبکه اول سیما را در پربیننده ترین لحظات می گیرد این است که بتواند موضوعات مهم ورزش را به چالش بکشد و به واسطه گفتگوهایی که با اهالی ورزش انجام می دهد، اطلاعات دقیق و به روزی را به بیننده منتقل کند. اما اتفاقی که در همه سالهای اخیر در این برنامه رخ داده عملا انتظارات را برآورده نکرده است.

بهرام شفیع که از گزارشگران قدیمی تلویزیون است و عنوان "قدیمی ترین" را به برنامه خودش می دهد و البته درحال حاضر رئیس فدراسیون هاکی نیز هست، یک رسم نامرسوم در رسانه های ورزشی را سرلوحه کارش قرار داده و آن تعریف و تمجید بیش از اندازه از افرادی است که چه به صورت تلفنی و چه به صورت حضوری مهمان او و برنامه اش هستند.

هرچند بپذیریم که یک مجری باید در طول برقراری ارتباط - چه حضوری ، چه تلفنی - با ادب و متانت قابل قبول با مهمانش گفتگو کند، اما نباید انتقاد از اتفاقات ورزش را فدای متانت کند و به جای اینکه در مورد اتفاقات ریز و درست ورزش - که البته تعداد اتفاقات حاشیه ای و منفی آن بیشتر از مثبت اش است - پرسش کند به تعریف و تمجید از مهمانان - خصوصا مقامات بالا دستی ورزش - بپردازد.

امروز جمعه حمید سجادی مهمان تلفنی ورزش و مردم بود و در شرایطی که در طول هفته گذشته اکثر رسانه های ورزشی نسبت به تغییرات ناگهانی در فدراسیون های ورزشی موضعی منتقدانه داشتند و این تغییرات را اقدامی در جهت برهم خوردن آرامش ورزش کشور در آستانه المپیک می دانستند، همه منتظر بودند تا شفیع سجادی را به خاطر این تغییرات به چالش بکشد اما مجری قدیمی تلویزیون بازهم همه را غافلگیر کرد و این بار این تغییرات را روش خوبی دانست و به نوعی آن را تایید کرد و گفت: این روش خوبی است که شما مدیران کل تربیت بدنی استانها را می آورید و سرپرست فدراسیون‌ها می‌کنید!

اینکه چرا بهرام شفیع تغییرات ناگهانی در برخی فدراسیون ها را تایید کرد و به تمجید از حمید سجادی پرداخت سوالی است که برخی اعتقاد دارند به حضور شفیع به عنوان رئیس فدراسیون هاکی - یکی از فدراسیون هایی که در خطر برکناری رئیس قرار دارد - ربط دارد و او می خواهد با تعریف از سجادی و البته محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان موقعیتش را تثبیت کند.

البته این تنها نقطه ضعف امروز برنامه ورزش و مردم نبود. امیر قلعه نویی سرمربی فصل پیش تراکتورسازی و یکی از گزینه های اصلی هدایت استقلال برای فصل آینده هم دیگر مهمان این برنامه بود و در شرایطی که همه انتظار داشتند شفیع با سوالات پرتعدادش در مورد استقلال برای بیننده مشخص کند که بالاخره قلعه نویی به استقلال خواهد آمد یا نه، این مجری قدیمی حتی یک سوال مشخص هم از وی نپرسید که آیا به استقلال خواهد آمد یا نه؟ و یا اصلا مذاکره ای با مسئولان استقلال داشته است یا نه؟

به نظر می رسد اگر بهرام شفیع و همکارانش می خواهند از این وقت طلایی بهتر استفاده کنند باید در برخی سیاست گذاری های برنامه شان تغییراتی انجام دهند. هر چند که ورزش و مردم از این حیث که به همه رشته های ورزشی می پردازد یک ویژگی مثبت نسبت به سایر برنامه ها دارد اما در بررسی کلی به این نتیجه می رسیم که نقاط ضعفش نسبت به نقاط قوتش چندین برابر است!