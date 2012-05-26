سالانه 300 میلیارد تومان برای احداث سد گتوند هزینه شده است

کریم باشنا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این سد با همت و توانمندی جوانان و متخصصان ایرانی ساخته شده است.

وی با بیان اینکه ساخت این سد با همکاری 286 پیمانکار انجام شده، افزود: 99.7 درصد نیروهای به کار گرفته شده در راستای احداث سد قراردادی و سه درصد نیروی پایدار بودند.



باشنا به تامین 70 درصد تجهیزات مورد نیاز ساخت سد از داخل کشور اشاره کرد و گفت: سد گتوند نشانی از تخصص جوانان ایرانی و تعصب و سختکوشی آنان است.



وی همچنین با اشاره به سختیهای کار و اجرای این پروژ، افزود: متاسفانه علاوه بر مسائل فنی برخی مسئولان منطقه با توجه به شرایط سد گتوند و بحث سازند گچساران مشکلاتی را ایجاد کردند.



مدیر سد و شبکه سپاسد اظهار امیدواری کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه وضعیت آبگیری سد مطلوب بوده و مورد حمایت وزیر نیرو و مسئولان کشوری و استانی قرار گرفته، امیدواریم کسانی که پیش از این مخالفت کرده و مانع تراشی کرده اند، برای به ثمر نشستن نتایج کنار ما قرار گیرند.



وی همچنین از توجه به منطقه و تلاش برای رفع محرومیت زدایی در راستای اجرای طرح سد گتوند خبر داد و گفت: در این راستا از ابتدای فعالیت تاکنون سالانه 500 میلیون تومان کمک نقدی و غیر نقدی در زمینه های مختلف انجام شده است.



شرکت مهندسی سپاسد از جمله شرکت‌ های وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم ‌الانبیا است که در سال 1371 تاسیس شد و تاکنون اجرای پروژه‌ های بزرگی همچون پروژه سد مخزنی کرخه به عنوان بزرگترین سد ساخته شده در کشور، پروژه سد و نیروگاه آبی رودبار لرستان، پروژه نیروگاه سد کارون4 و ... را در کارنامه خود دارد.

صبح روز جمعه واحد250 مگاواتی گتوند علیا با حضور مجید نامجو وزیر نیرو وارد مدار شد ولی مراسم بهره برداری رسمی از این طرحهای بزرگ نیز در نیمه دوم سال جاری با حضور رئیس جمهوری انجام خواهد شد.



نخستین نیروگاه تلمبه ذخیره ای ایران تا آخر سال وارد مدار می شود. همچنین دو واحد اول نیروگاه سیاه بیشه به عنوان نخستین نیروگاه تلمبه ذخیره ای ایران (با ظرفیتی بیش از 1000 مگاوات) تا پایان نیمه اول امسال و دو واحد دیگر نیز تا آخر امسال به بهره برداری می رسد.



سد گتوند به عنوان بلندترین سد خاکی کشور بر روی رودخانه کارون در شمال خوزستان مرداد ماه سال گذشته با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.