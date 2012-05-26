مشکل خوزستان برای توسعه در آینده تامین برق است

سید جعفر حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوزستان استانی است که هم در بخش کشاورزی است و هم در بخش صنعتی پتانسیلهای زیادی دارد.

وی با بیان اینکه این استان در بخش صنعت با توجه به دارا بودن شش بندر و وجود زیرساختهای لازم و استعداد رشد و توسعه صنعتی زیادی دارد، افزود: هم اکنون در بخشهای مختلف 460 واحد صنعتی در حال احداث است.



حجازی با اشاره به اینکه آمار خوزستان در سال گذشته در زمینه صدور پروانه اجرا و بهره برداری از واحدهای صنعتی حتی از تهران نیز بیشتر بوده، گفت: با توجه به زمینه های موجود بسیاری از زنجیره های تولید در حال تکمیل هستند.



وی افزود: در حال حاضر بیش از 4.6 میلیارد دلار از سهم صندوق توسعه ملی برای تامین منابع پروژه ها برای استان جذب شده و پروژه های صنعتی زیادی در حال انجام است به طوری که تنها در بخش پتروشیمی فعالیت شش واحد بزرگ آغاز شده است.



استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه پشتوانه فعالیتها صنعتی و رشد صنعت در استان خوزستان، دارا بودن برق پایدار و مطمئن است، گفت: با توجه به اینکه گاز مورد نیاز ما تا 20 سال آینده از طریق خط شش گاز عسلویه تامین شده، اما تنها گلوگاه ما برای رشد آینده خوزستان برق است.



وی تصریح کرد: باوجودی که تولید برق در خوزستان افزایش یافته اما این برق اغلب به واسطه نیروگاه های برق آبی است که امکان استفاده از آن به صورت 24 ساعته وجود ندارد.



حجازی بر ضرورت اجرای مصوبات سفر هیئت دولت در حوزه احداث نیروگاه های حرارتی تاکید کرد و گفت: ضروری است پیش از پایان عمر دولت دهم فعالیتهای این دولت در راستای توسعه خوزستان و از جمله مصوبات سفر هیئت دولت در بخش نیروگاه ها اجرایی شود.



وی با اشاره به اینکه 900 میلیارد تومان در بخش پست و شبکه برق در استان هزینه شده، تصریح کرد: در هیچ دوره ای توجه دولت به استان و تامین اعتبار برای پروژه های استان به این اندازه نبوده است و برای تکمیل این توجه دولت ضروی است مصوبات سفر هر چه سریع تر تامین اعتبار و اجرایی شوند.



استاندار خوزستان با بیان اینکه با وجود صنایع در زمینه مصرف برق، پر مصرف ترین استان هستیم، افزود: 40 درصد برق خوزستان تجاری و 40 درصد نیز صنعتی است.



وی با اشاره به موفقیتهای کسب شده در سد گتوند اظهار کرد: لذت این کار این است که توسط متخصصان داخلی انجام شده و با دستیابی به این موفقیتها کمر استکبار جهانی شکسته می شود.



صبح روز جمعه واحد250 مگاواتی گتوند علیا با حضور مجید نامجو وزیر نیرو وارد مدار شد ولی مراسم بهره برداری رسمی از این طرحهای بزرگ نیز در نیمه دوم سال جاری با حضور رئیس جمهوری انجام خواهد شد.



نخستین نیروگاه تلمبه ذخیره ای ایران تا آخر سال وارد مدار می شود. همچنین دو واحد اول نیروگاه سیاه بیشه به عنوان نخستین نیروگاه تلمبه ذخیره ای ایران (با ظرفیتی بیش از 1000 مگاوات) تا پایان نیمه اول امسال و دو واحد دیگر نیز تا آخر امسال به بهره برداری می رسد.



سد گتوند به عنوان بلندترین سد خاکی کشور بر روی رودخانه کارون در شمال خوزستان مرداد ماه سال گذشته با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.