عدم پرداخت خسارتهای سدسازی به شوشتر و گتوند

حجت الاسلام سید محمد سادات ابراهیمی در حاشیه مراسم افتتاح نخستین واحد نیروگاه گتوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساخت سد و نیروگاه گتوند کارهای بزرگ و اساسی صورت گرفته و خدمتی بزرگ به نظام و مردم خوزستان انجام شده است.

وی با بیان اینکه یکی از ایرادات وارده به این طرح عدم اطلاع رسانی در خصوص حجم و بزرگی فعالیتهای انجام شده، افزود: متاسفانه تخریبهایی که صورت گرفت واقعا ناجوانمردانه بوده است.



سادات ابراهیمی گفت: در یکی دو سال اول اجرای طرح با توجه به مشکلات ایجاد شده توسط سازند گچساران، ابهاماتی در خصوص این موضوع داشتیم که پس از توضیح مسئولان پروزه این ابهامات رفع و حمایت کامل از اجرای سد گتوند صورت گرفت.



وی با تاکید بر اینکه این پایان کار نیست، به تخریبها و تعهدات وزارت نیرو در راستای جبران این تخریبها اشاره کرد و گفت: تاکنون اقدامی در این راستا صورت نگرفته و ضروری است با توجه به اینکه بیش از این مردم تخریبها را نمی پذیرند، اقدامات وزارت و تعهدات اجرایی شود.



سادات ابراهیم با بیان اینکه ساخت سد گتوند به آسفالت و معابر شهری در شوشتر و گتوند خساراتی وارد شد و بسیاری از جنگلها و زمینهای کشاورزی از بین رفت، گفت: در قبال این تخریب‌ها تعهداتی دولت باید هر چه سریعتر عملیاتی شود.



وی همچنین از عدم به کارگیری نیروهای بومی برای این پروژه انتقاد کرد و گفت: متاسفانه از 10 هزار نفر نیروی انسانی این پروژه بیش از 60 درصد حتی در شغلهای سرایداری و آبدارچی غیر بومی بوده اند که این موضوع جای تامل دارد.



نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر سخنان خود به پروژه های آبیاری زهکشی این شهرستان اشاره کرد و افزود: در سطح شهرستان شوشتر وزارت نیرو اقدامات بسیار خوبی در بخش آب و برق انجام داده است ولی به پروژه های آبیاری زهکشی نیز باید توجه شود.



وی گفت: در حال حاضر مطالعات شش هزار هکتار زمین در این راستا به اتمام رسیده که امیدواریم تا پایان امسال عملیاتی شوند.



صبح روز جمعه واحد250 مگاواتی گتوند علیا با حضور مجید نامجو وزیر نیرو وارد مدار شد ولی مراسم بهره برداری رسمی از این طرحهای بزرگ نیز در نیمه دوم سال جاری با حضور رئیس جمهوری انجام خواهد شد.



نخستین نیروگاه تلمبه ذخیره ای ایران تا آخر سال وارد مدار می شود. همچنین دو واحد اول نیروگاه سیاه بیشه به عنوان نخستین نیروگاه تلمبه ذخیره ای ایران (با ظرفیتی بیش از 1000 مگاوات) تا پایان نیمه اول امسال و دو واحد دیگر نیز تا آخر امسال به بهره برداری می رسد.



سد گتوند به عنوان بلندترین سد خاکی کشور بر روی رودخانه کارون در شمال خوزستان مرداد ماه سال گذشته با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.