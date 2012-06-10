  1. حوزه و دانشگاه
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۸:۳۴

معاون دانشگاه به مهر خبر داد؛

شیوه ارزیابی داوطلبان مجاز دکتری 91 در دانشگاه تهران

شیوه ارزیابی داوطلبان مجاز دکتری 91 در دانشگاه تهران

ارزیابی تخصصی پذیرفته شدگان مرحله نخست کنکور دکتری 91 در دانشگاه تهران به گفته معاون آموزشی این دانشگاه بر اساس رویه از پیش اعلام شده خواهد بود و ممکن است به علت اعلام تعداد زیادی داوطلب، مصاحبه شفاهی در قالب سوالات کتبی طرح شود.

سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگارمهر، درباره ارزیابی تخصصی از داوطلبان پذیرفته شده در مرحله نخست برخی رشته های دکتری این دانشگاه اظهار داشت: سال گذشته ظرفیت اعلام شده به دانشگاه تهران در برخی رشته ها قابل تصور نبود و امکان مصاحبه شفاهی با همه داوطلبان وجود نداشت.

وی ادامه داد: بنابراین ارزیابی تخصصی در قالب یک سری سوال به صورت کتبی صورت گرفت. هر چند در سال جاری از داوطلبان مصاحبه علمی به عمل می آید اما ممکن است رویه کتبی شدن سوالات شفاهی ادامه داشته باشد هر چند که از نظر ما، این سوالات، آزمون کتبی به شمار نمی آید.

به گفته معاون آموزشی دانشگاه تهران، بخش دیگر ارزیابی بر اساس همان شرایط از پیش اعلام شده است.

کد مطلب 1611782

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