"سبک زندگی معصومین" راه مقابله با عرفانهای کاذب/ معنویت "جنگ" یک تجربه موفق

دکتر "محمد صادق کوشکی" عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مورد عرفان‏های کاذب و ساخته دست بشر به خبرنگار مهر گفت: انسان به دلیل نیاز جدی به ابعاد معنوی می‏خواهد راهی به سوی معنویت در زندگیش پیدا کند. این یک کشش فطری است و هیچ ربطی به دین و مذهب ندارد. یعنی انسان‏ها به واسطه فطرتشان به دنبال راهی به سمت معنویت هستند.

وی افزود: راه استانداردی که در این زمینه دین معرفی کرده عرفان متکی بر دیانت است. اما کسانی که به دلایلی از این عرفان شناخت ندارند و یا از دین بی‏بهره هستند به دنبال روشها‎های جایگزین هستند. به همین دلیل از گذشته تا امروز بازار عرفان‎های دروغین که همین روش دستیابی به معنویت در زندگی عادی و طبیعی است داغ بوده و هست.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: هیچ وقت شاهد کسادی این دکان‏ها نخواهیم بود. به دلیل اینکه نیاز فطری و طبیعی انسان‏ها باز شدن دریچه‎ای از معنویت بر روی زندگیشان است. آنهایی که شناخت واقعی از دین دارند طبیعتا سراغ عرفان‏های با ریشه دینی می‎‏روند. آنهایی هم که چنین امکاناتی ندارند مجبورند از هرچیز دیگری که دم دستشان می‎رسد استفاده بکنند که عرفان‏های کاذب و بشر ساخته می‎شود و به دلیل اینکه ساخته دست بشر هستند دروغین هستند زیرا نمی‎توانند آن نیازهای اساسی انسان را به صورت دقیق و کامل پاسخ دهند.

کوشکی اذعان داشت: هیچ کدام از عرفان‏های غیرالهی نتوانسته‏اند معنویت واقعی را در زندگی بشر محقق سازند، همیشه این بازار رونق داشته و مهمترین آسیبش بازماندن خلأ معنویت برای بشر است. یعنی این عرفان‏ها تشنگی بشر را سیراب نمی‎کنند و مثل آدم تشنه‏ای می‎ماند که از اب دریا می‎آشامد ولی تشنگی‏اش رفع نمی‎شود آنقدر ادامه می‏دهد که منجر به مرگ مغزی او می‎شود.عرفان‏های کاذب به جای سیراب کردن واقعی انسان از معنویت آب شور به آنها می‎چشانند که موجب هلاکت انسان می‎‏شود.

وی راه‏های مقابله با این عرفان‏واره‏ها را معرفی عرفان دین بنیاد و الهی دانست و گفت: اگر عرفان الهی را در زندگی مردم جاری کنیم می‎توانیم عرفان رایج بر سبک زندگی معصومین‏مان را در جامعه پیاده کنیم.آن هم به عنوان بخشی از زندگی مردم نه به عنوان برنامه‏ای فوق العاده.

کوشکی یادآورشد: معصومین ما به نیاز بشر به معنویت واقف بوده و عرفان جز لاینفک زندگیشان بوده است. به همین دلیل کسی که این سبک زندگی را از معصومین بگیرد نیازی ندارد به سراغ عرفان برود زیرا این عرفان حقیقی جدای از زندگیشان نیست.

وی افزود: در جنگ رزمندگان ما این تجربه و سبک زندگی را که از معصومین گرفتند در زندگیشان جاری ساختند و به مقامات بلند درجات عرفانی دست یافتند. کسانی که به این عرفان دست یابند وآن را درک بکنند در زندگی خانوادگی در رابطه با فرزندان همسر و کار و تک تک رفتارهای بیولوژیکی آن را رعایت می‏کنند و در این زمینه‏ها موفق هستند. انسانی که به این عرفان برسد و در سبک زندگی‏اش عمل کند همه درهای مسیرهای انحرافی بر رویش مسدود خواهد شد زیرا این عرفان دقیق‎ترین و در عین حال ساده‏ترین شیوه عرفان عملی است.

کوشکی درباره اینکه آیا عرفان‏های کاذب در جامعه یک اقدام سازمادهی شده دشمنان است هم گفت: قطعا بستر و زمینه این عرفان‏ها در جامعه وجود دارد دشمن هم از هر زمینه آماده حداکثر استفاده را می‎برد یکی از این زمینه‏ها هم سازماندهی این کلاسها و جذب خلأ معنوی جوانان با این عرفان‏هاست.