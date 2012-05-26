"سبک زندگی معصومین" راه مقابله با عرفانهای کاذب/ معنویت "جنگ" یک تجربه موفق

دکتر "محمد صادق کوشکی" عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مورد عرفانهای کاذب و ساخته دست بشر به خبرنگار مهر گفت: انسان به دلیل نیاز جدی به ابعاد معنوی میخواهد راهی به سوی معنویت در زندگیش پیدا کند. این یک کشش فطری است و هیچ ربطی به دین و مذهب ندارد. یعنی انسانها به واسطه فطرتشان به دنبال راهی به سمت معنویت هستند.
وی افزود: راه استانداردی که در این زمینه دین معرفی کرده عرفان متکی بر دیانت است. اما کسانی که به دلایلی از این عرفان شناخت ندارند و یا از دین بیبهره هستند به دنبال روشهاهای جایگزین هستند. به همین دلیل از گذشته تا امروز بازار عرفانهای دروغین که همین روش دستیابی به معنویت در زندگی عادی و طبیعی است داغ بوده و هست.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: هیچ وقت شاهد کسادی این دکانها نخواهیم بود. به دلیل اینکه نیاز فطری و طبیعی انسانها باز شدن دریچهای از معنویت بر روی زندگیشان است. آنهایی که شناخت واقعی از دین دارند طبیعتا سراغ عرفانهای با ریشه دینی میروند. آنهایی هم که چنین امکاناتی ندارند مجبورند از هرچیز دیگری که دم دستشان میرسد استفاده بکنند که عرفانهای کاذب و بشر ساخته میشود و به دلیل اینکه ساخته دست بشر هستند دروغین هستند زیرا نمیتوانند آن نیازهای اساسی انسان را به صورت دقیق و کامل پاسخ دهند.
کوشکی اذعان داشت: هیچ کدام از عرفانهای غیرالهی نتوانستهاند معنویت واقعی را در زندگی بشر محقق سازند، همیشه این بازار رونق داشته و مهمترین آسیبش بازماندن خلأ معنویت برای بشر است. یعنی این عرفانها تشنگی بشر را سیراب نمیکنند و مثل آدم تشنهای میماند که از اب دریا میآشامد ولی تشنگیاش رفع نمیشود آنقدر ادامه میدهد که منجر به مرگ مغزی او میشود.عرفانهای کاذب به جای سیراب کردن واقعی انسان از معنویت آب شور به آنها میچشانند که موجب هلاکت انسان میشود.
وی راههای مقابله با این عرفانوارهها را معرفی عرفان دین بنیاد و الهی دانست و گفت: اگر عرفان الهی را در زندگی مردم جاری کنیم میتوانیم عرفان رایج بر سبک زندگی معصومینمان را در جامعه پیاده کنیم.آن هم به عنوان بخشی از زندگی مردم نه به عنوان برنامهای فوق العاده.
کوشکی یادآورشد: معصومین ما به نیاز بشر به معنویت واقف بوده و عرفان جز لاینفک زندگیشان بوده است. به همین دلیل کسی که این سبک زندگی را از معصومین بگیرد نیازی ندارد به سراغ عرفان برود زیرا این عرفان حقیقی جدای از زندگیشان نیست.
وی افزود: در جنگ رزمندگان ما این تجربه و سبک زندگی را که از معصومین گرفتند در زندگیشان جاری ساختند و به مقامات بلند درجات عرفانی دست یافتند. کسانی که به این عرفان دست یابند وآن را درک بکنند در زندگی خانوادگی در رابطه با فرزندان همسر و کار و تک تک رفتارهای بیولوژیکی آن را رعایت میکنند و در این زمینهها موفق هستند. انسانی که به این عرفان برسد و در سبک زندگیاش عمل کند همه درهای مسیرهای انحرافی بر رویش مسدود خواهد شد زیرا این عرفان دقیقترین و در عین حال سادهترین شیوه عرفان عملی است.
کوشکی درباره اینکه آیا عرفانهای کاذب در جامعه یک اقدام سازمادهی شده دشمنان است هم گفت: قطعا بستر و زمینه این عرفانها در جامعه وجود دارد دشمن هم از هر زمینه آماده حداکثر استفاده را میبرد یکی از این زمینهها هم سازماندهی این کلاسها و جذب خلأ معنوی جوانان با این عرفانهاست.
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