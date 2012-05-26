  1. فرهنگ و ادب
۶ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۲۰

کودکان دانمارکی کتاب ایرانی می‌خوانند

کودکان دانمارکی کتاب ایرانی می‌خوانند

برای نخستین‌بار، دو عنوان از کتاب‌های یک ناشر ایرانی در کشور دانمارک و به‌زبان دانمارکی منتشر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، با ترجمه دو کتاب از انتشارات شباویز به زبان دانمارکی و انتشار آنها در این کشور، بازار دانمارک هم به‌ روی کتابهای ایرانی گشوده شد.

 این دو عنوان، که نازلی تحویلی هر دو را تصویرگری کرده است، عبارتند از «نردبان» نوشته کامبیز کاکاوند و «پسری که بلد بود بشمارد» نوشته هدی حداد.

 روزنامه‌های دانمارک خبر انتشار این دو عنوان را منتشر کردند و تصاویری از کتاب‌ها را نیز در خبر آوردند. منتقدان دانمارکی هر دو عنوان را بسیار مناسب برای کودکان ارزیابی کرده‌اند.

کتاب «نردبان» پیش از این در کشورهای تایوان و کره منتشر شده است. کتاب «پسری که بلد بود بشمارد» هم در کشور کره منتشر شده است.

کد مطلب 1611806

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