به گزارش خبرنگار مهر، با ترجمه دو کتاب از انتشارات شباویز به زبان دانمارکی و انتشار آنها در این کشور، بازار دانمارک هم به‌ روی کتابهای ایرانی گشوده شد.

این دو عنوان، که نازلی تحویلی هر دو را تصویرگری کرده است، عبارتند از «نردبان» نوشته کامبیز کاکاوند و «پسری که بلد بود بشمارد» نوشته هدی حداد.

روزنامه‌های دانمارک خبر انتشار این دو عنوان را منتشر کردند و تصاویری از کتاب‌ها را نیز در خبر آوردند. منتقدان دانمارکی هر دو عنوان را بسیار مناسب برای کودکان ارزیابی کرده‌اند.

کتاب «نردبان» پیش از این در کشورهای تایوان و کره منتشر شده است. کتاب «پسری که بلد بود بشمارد» هم در کشور کره منتشر شده است.