مصونیت گوشتهای کشتارگاههای خراسان شمالی از تب کنگو/ مردم نگران نباشند

حسن قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هیچ اثری از بیماری تب کریمه "کنگو" در خراسان شمالی دیده نشده و اهالی استان می‌توانند با خیال آسوده گوشت قرمز مورد نیاز خو را از قصابی‌های مجاز خریداری کنند.

وی اظهار داشت: این بیماری نخستین بار در سال 1944 در کریمه اوکراین شرح داده شد و نام تب خونریزی دهنده برای آن اعلام شد.

قاسمی افزود: در سال 1969 معلوم شد پاتوژن ایجاد کننده تب خونریزی دهنده کریمه کنگو مشابه همان بیماری است که در سال 1956 در کنگو مشاهده شده است از این رو ارتباط این دو مکان و بیماری باعث اسم فعلی شد.

وی گفت: این بیماری در انسان، همراه با مرگ و میر حدود 30 درصد با شیوع بیمارستانی بالا، قربانی می‌گیرد.

قاسمی افزود: شیوع این بیماری از طریق گوشت قرمز است و اکنون تمام کشتارگاه‌های استان از آن مصون هستند.

وی یادآور شد: بیماری تب کنگو مشترک بین انسان و دام و در دام بی علامت است و کشتارگاه‌های غیر مجاز می‌توانند ناقل آن باشند.

رییس اداره مبارزه با بیماری‌های دام اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی بر لزوم خریداری گوشت از شبکه توزیع بهداشتی تاکید کرد و گفت: اهالی استان می‌توانند با خیال آسوده گوشت قرمز موردنیاز را از قصابی‌های مورد تایید اداره کل دامپزشکی خریداری کنند و به پیامکهای ارسالی و شایعات رایج درباره آلودگی گوشت‌های استان بی اعتنا باشند.

تب کریمه (کنگو) یک بیماری تبدار و خونریزی دهنده است که از طریق گزش کنه و یا تماس با خون یا ترشحات لاشه دام و انسان آلوده منتقل می‌شود.