نتایج کنکور کارشناسی ارشد 91 اعلام شد/ آغاز انتخاب رشته از دوشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org منتشر شد و داوطلبان می‌توانند با استفاده از شماره داوطلبی، شماره پرونده و مشخصات شناسنامه‌ای، نتایج خود را مشاهده کنند.

از میان 758 هزار و 13 داوطلب حاضر در جلسه آزمون حدود 307 هزار داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند که در مجموع این میزان 39.11 درصد داوطلبان را تشکیل می دهد.

دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد نیز شامل ضوابط، شرایط و مشخصات رشته های مورد نظر منتشر می شود و داوطلبان امکان انتخاب 100 کد رشته محل در این دوره از آزمون را دارند.

فرآیند انتخاب رشته برای داوطلبان واجد شرایط کنکور کارشناسی ارشد 91، از ساعت 14 روز دوشنبه 8 خرداد آغاز می شود و تا ساعت 24 روز پنجشنبه 11 خرداد ادامه دارد. توصیه می شود داوطلبان کد رشته محل های انتخابی خود را پیش از نهایی کردن در فرم اینترنتی، در فرم پیش نویس ارائه کنند.

هر داوطلب پس از تایید نهایی کد رشته‌های انتخابی، کد 15 رقمی دریافت می کنند که در غیر این صورت انتخاب رشته آنان مورد تایید قرار نگرفته است.

به گزارش مهر، بیش از 85 هزار نفر در کنکور کارشناسی ارشد سال 91 پذیرفته خواهند شد و نتایج نهایی نیز در محدوده زمانی 11 تا 13 شهریور ماه از طریق سایت سازمان سنجش اعلام می‌شود.