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۶ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۴۷

فرماندار فیروزکوه از پروژه های روستایی بخش مرکزی بازدید کرد

فرماندار فیروزکوه از پروژه های روستایی بخش مرکزی بازدید کرد

فیروزکوه- خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان فیروزکوه در بازدیدی سرزده از پروژه های روستایی بخش مرکزی این منطقه بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید که عصر جمعه صورت گرفت، سعید افشارنادری به همراه برخی مسئولان این شهرستان از جمله هوشنگ نیکزاد معاون عمرانی فرمانداری و حبیب الله منتظری بخشدار مرکزی فیروزکوه از پروژه های در دست اجرا در این بخش بازدید و از نزدیک مسائل و مشکلات را مورد بررسی قرار دارد.

بازدید از پروژه های گازرسانی و طرح هادی

وی با حضور در منطقه "حبله رود" از بخش مرکزی، از روند پیشرفت پروژه های گازرسانی روستاهای "زرین دشت" و "مزداران"، طرح هادی روستای "دهگردان" و پل روستای "ماهیان" بازدید کرد.

فرماندار شهرستان فیروزکوه در این دیدار پای صحبت پیمانکاران و مردم روستاها نشست و دستوراتی را در زمینه تسریع در روند اجرایی پروژه ها صادر کرد.

همچنین در این بازدید دیدار چهره به چهره فرماندار با روستاییان صورت گرفت و افراد معضلات و مشکلات روستای مربوطه را با فرماندار مطرح کردند.

افشارنادری در این بازدید قول پیگیری مستمر مشکلات را داد و نیز خواستار تلاش بیش از پیش خدمتگزاران روستاها برای اتمام عملیات عمرانی پروژه ها شد.

کد مطلب 1611858

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