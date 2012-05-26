کشف 25 میلیون تن ماده معدنی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا عظیمی گفت: در سال گذشته بیش از 2میلیارد و 403میلیون ریال در بخش اکتشاف معادن استان تهران سرمایه گذاری شد که میزان سرمایه گذاری، ذخایر معدنی این استان را در مجموع 25میلیون و 782هزار تن افزایش داد.



وی با اشاره به اینکه در سال گذشته، 17 فقره پروانه اکتشاف صادر شده است،‌ تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 80 درصد پروانه‌های اکتشاف موجود در سطح استان مربوط به معادن مصالح ساختمانی است. البته ناگفته نماند که تعدادی هم معادن سنگ آهک، سنگ لاشه، سنگ تراورتن و برخی معادن دیگر هم در استان تهران مورد اکتشاف قرار گرفته و در حال بهره برداری است.

مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت، صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد:با توجه به افزایش سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف طی یکی دو سال اخیر و افزایش ذخایر قطعی معادن کشور، به زودی شاهد رشد میزان استخراج محصولات معدنی در کشور باشیم.

عظیمی در ادامه با بیان اینکه استان تهران بیشترین معادن مخلوط کوهی کشور را درمیان تمام استان‌ها در اختیار دارد، افزود: از آن زمانی که اصلاحیه قانون معادن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، حجم تقاضا برای اکتشاف معادن مخلوط کوهی و شن و ماسه آبرفتی نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. از همین رو، ساماندهی محدوده های معدنی مربوط به شن و ماسه از اولویت‌های کاری استان تهران خواهد بود.



به گفته وی، هم اکنون بیش از 40 فقره پروانه بهره‌برداری معادن مخلوط کوهی در تهران وجود دارد که باید ساماندهی شوند.



این مقام مسئول در پایان با اشاره به این موضوع که نگرش دفتر امور اکتشاف وزارت صنایع و معادن بر حمایت از بخش خصوصی و واگذاری محدوده‌های اکتشافی و پروژه‌های اکتشافی به این بخش است، تاکید کرد: حمایت و تشویق متخصصان و سرمایه گذاران بخش اکتشاف در ایجاد کنسرسیوم های تخصصی و اتحادیه های مرتبط با فعالیت های اکتشافی از مهمترین برنامه های حمایتی ما در سال جاری خواهد بود.