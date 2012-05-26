به گزارش خبرنگار مهر، این داستان بلند را می‌توان اثری متفاوت در کارنامه حسینی دانست که داستان آن در منطقه قفقاز و داغستان در زمان جدایی این سرزمین از ایران در جنگ ایران و روس می‌پردازد.

«دختر کوهستان» داستان دختری است که توسط پدرش به کوهستان برده می‌شود و در آنجا همراه با مادربزرگش زندگی می‌کند. زندگی دختر در کنار مادربزرگش باعث می‌شود که او از ماجراهای منطقه‌ای که در ان زندگی می‌کند مطلع شود. مادربزرگ داستان‌های این منطقه را برای دختر بیان می‌کند و به نوعی رمان «دختر کوهستان» به شیوه داستان در داستان پیش می‌رود.



این داستان تا انقلاب کمونیستی و درگیری میان ارتش سرخ و ارتش سفید ادامه می‌یابد.

به گفته حسینی، در متن رمان اشاراتی تاریخی به قیام مردم این منطقه به رهبری شیخ شامی داغستانی هم می‌شود و سعی شده در این داستان نقش قیام شیخ شامی داغستانی مورد توجه قرار گیرد.

این کتاب در 469 صفحه در حال حاضر در چاپخانه به سر می‌برد و در شمارگان 2500 نسخه به زودی توسط انتشارات سوره مهر به چاپ می‌رسد.