شماره گذاری موتور سیکلت در مرکز پلاک شماره دو اصفهان

سرهنگ حسین غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مرکز شماره دو تعویض پلاک خودور و موتور سیکلت اظهار داشت: با تلاش و طرح ریزی صورت گرفته مرکز شماره دو تعویض پلاک استان اصفهان در ماه جاری به طور کامل در شمال اصفهان راه اندازی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه فاز نخست این مرکز با تعویض پلاک موتور سیکلت آغاز می شود، افزود: با تجهیز شدن سایر امکانات تعویض پلاک خودرو هم در این مکان انجام می شود.

رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان تصریح کرد: مرکز پلاک خودروی شماره یک اصفهان مسافت زیادی با شهر دارد و موتور سواران باید برای پلاک موتور خود به این مرکز مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه این مرکز در نزدیکی تاکسیرانی اصفهان در شمال اصفهان است، ادامه داد: در راستای جبران بعد مسافت و نیز تسریع در امور پلاک گذاری مرکز شماره دو تعویض پلاک در شمال اصفهان ساخته شده است که به زودی راه اندازی می‌شود.

غلامی با اشاره به اینکه بیش از یک میلیون و 900 هزار پلاک خودرو در اصفهان سال گذشته تعویض شده، بیان داشت: طی شش سال گذشته بیش از 109هزار دستگاه از رده خارج شده است.

وی با بیان اینکه به طور تقریبی در سال 18هزار خودرو تعویض پلاک شدند، افزود: با افتتاح این مرکز تردد موتورسیکلت‌هایی که باید برای تعویض پلاک از بزرگراه عبور می‌کردند، کاهش چشمگیری پیدا می کند.

رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان اضافه کرد: روزانه بیش از هزار و 100 خودرو در اصفهان تعویض پلاک می‌شود.