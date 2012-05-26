دومین کنگره بین المللی فاطمه شناسی در اصفهان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کنگره که به همت شرکت نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان و مؤسسه تخصصی - دینی امام مبین برپا شده در دو بخش ارائه مقالات و سخنرانیها و با حضور گسترده علما، روحانیان، اساتید دانشگاه و محققین استانی و کشوری آغاز به کار کرد.
حجت الاسلام محمد تقی رهبر و حمیدرضا فولادگر از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم حضور داشتند.
از میان 400 مقاله دریافتی، سه مقاله برتر در این کنگره قرائت و ارائه شد.
نخستین کنگره مجازی فاطمه شناسی به زبان انگلیسی رونمایی شد
همزمان با برپایی دومین کنگره بین المللی فاطمه شناسی (عفیفه عالم) از نخستین کنگره مجازی فاطمه شناسی به زبان انگلیسی نیز رونمایی شد.
حجت الاسلام حمید رضا صادقزاده در این مراسم گفت: هماهنگیها و پیگیری برنامههای این کنگره از پنج ماه پیش انجام شد و در این راه دفتر امور بانوان استانداری اصفهان، شرکت نمایشگاههای استان اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی منطقه چهار کشور و مجمع جهانی اهل بیت(ع) تلاشها و یاریهای فراوانی داشتند.
وی با اشاره به لزوم استفاده از فضای مجازی در امر فرهنگسازی دینی و شناخت سیره ائمه اطهار بیان داشت: در این راستا نخستین کنگره مجازی فاطمه شناسی در حاشیه مراسم امروز به زبان انگلیسی و به آدرس .ir www.fatimahforum رونمایی و راهاندازی شد.
دبیر این کنگره علت این امر را خلأ وجود منابع و کتب فاطمی برای کاربران انگلیسی زبان دانست و تأکید کرد: هم اکنون با مراجعه به اینترنت مقالات عربی و فارسی بسیاری در این زمینه وجود دارد اما در بخش لاتین با کمبود روبروست.
وی در خصوص تنوع مقالات دومین کنگره بین المللی فاطمه شناسی نیز اظهار داشت: بیش از 400 مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شد که اکثر استانهای کشور را شامل میشد و برآوردها نشان میدهد به طور متوسط از هر استان 10 مقاله دریافت شده است.
همچنین در این مراسم یکی از مقالات ارسالی از کشور مالزی به زبان لاتین ارائه شد.
بحران هویت زن به دلیل از دست رفتن نقشهای کلیدی اوست
حجت الاسلام عالی در دومین کنگره بین المللی فاطمه شناسی (عفیفه عالم) با اعلام این که در پی این امر، مرد نیز از بحران هویت در امان نمیماند، بیان داشت: زن و مرد نقشهای مکمل یکدیگرند و به همین دلیل تزلزل روحی یکی به دیگری نیز سرایت میکند.
وی به تبعات متلاشی ساختن هویت زن در جامعه اشاره داشت و افزود: دوره وارونه شدن ارزشها و جابهجایی منکر با معروف و زشت با خوب، بحرانیترین وضعیت برای یک جامعه است.
این کارشناس برنامههای تلویزیونی اضافه کرد: کم رنگ شدن ارزشهای انسانی و دوره مقابله با ارزشها در جوامع مختلف در حال اتفاق است و این امر به دلیل نفوذ نفس در ذائقه جوامع بوده و ائمه اطهار و پیامبر اکرم (ص) در احادیث خود درباره آن هشدار دادهاند.
وی شناخت سیره حضرت فاطمه زهرا (س) را در حل این بحرانهای اجتماعی بسیار مؤثر دانست و از برگزار کنندگان این کنگره تقدیر کرد.
نظر شما