«امپرسیون بیرون غار» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «امپرسیون بیرون غار» شامل 4 فصل یا دفتر شعر است که فصل اول آن «آهنگ بهار» نام دارد و 16 شعر را در برمیگیرد. ایستگاه قطار1، غوغای نور و سایه، رنگمایههای بیابان1، به نوازندگان سیار، رکوئیم، رقص لنگ، در نفس فسیلها، پسزمینه، نغمههای تاخورده، رنگمایههای بیابان 2، خشتهای محکم سست، طبیعت بیجان 1، نیلوفرهای آبی، رنگمایههای بیابان3، جزیره و از کوری عنوان اشعار این فصل کتاب هستند.
فصل دوم کتاب «در مسیر شرجی تمها» نام دارد و شامل 15 شعر است. نام اشعار این فصل هم عبارتاست از: کهنوج داغ، میخکوب باد، بررسی حرکت پیش از تابستان، صدای بریده بریده باد، منظره پس از استحاله، طبیعت بیجان 2، ملودی کوتاه، اجرای خاموش، نیمکتی در بلوار، ستارخان از بالا، ایستگاه قطار 2، رنگمایههای بیابان 5، ترکیب تصادفی و تنهای حساس.
فصل سوم کتاب هم با عنوان «پاساژهای سریع» 14 شعر را شامل میشود. ایستگاه قطار 3، رنگمایههای بیابان 6، گورهای دستهجمعی، طنین غیاب، چهره خود، نقطه اوج، صبح اول نوامبر، فراگشت، شدت بازی آب، حرکت و حیات، پرده رنگهای محو، بیمرزی، نقشمایه و زمزمهای در مه عنوان اشعار این فصل کتاب هستند.
12 شعر هم در فصل چهارم کتاب با عنوان «به سوی امپرسیون نهایی» درج شدهاند که عبارتاند از: رنگمایههای بیابان7، چپاول، گلهای صحرایی در آتلیه، واکنشهای مجاورت، تغییر ناگهانی لحن، درک پشت پلک، داغی از مشت، امپرسیون: چرخش کلمات، رنگمایههای بیابان8، نننقطه دید، مهار یکدم و ایستگاه قطار 4. اما این کتاب بعد از فصول اصلی، یک فصل پایانی دارد که عنوان آن هم «پایانی» است و شامل یک شعر با عنوان «بازنمایی در صفحه» و پیوست کتاب میشود.
شهین خسروینژاد (اُرا) شاعر این مجموعه در پیوست کتاب نوشته است:
اغلب، نگاه ما تابعی از معرفت ماست؛ بدین گونه به جای دیدن حقیقت چیزها، آننگارهای را میبینیم که شناختی پیشین در ذهن ما شکل داده است. در این میان دخالت حالتهای درونی را نیز نمیتوان نادیده گرفت. میشود گفت در مواجهه با اشیا، آنچه که انتظار دیدنش را داریم، مدام دیدنمان را تحریف میکند. امپرسیون، بروز رفتاری دیگرگونه است. امپرسیون، دریافتی حسی و ادراک بیواسطهای از جهان است که پیشپنداشتها را کنار مینهد و امکان بروننگاری و برداشتی فردی از موقعیتهایی را فراهم میسازد که گریزنده و غیرقابل تکرارند. از چنین منظری نگاه به چیزهای تکراری در لحظههای گوناگون میتواند حامل تجربههایی باشد متفاوت از هم. این نحوهای از دیدن بود که نخستین بار، پیشگامان امپرسیونیسم، از خلال نقاشیهایشان بدان دست یافتند!
شعر «صدای بریده بریده باد» از این مجموعه را میخوانیم:
جایی / در فاصله فارس تا خوزستان / مرگ، میتوانستم اگر / میان قبایل کفشدوزکها / اگر میتوانستم، مرگ / غرق، میتوانستم اگر / در تلاطم گندمهای دیم / برای همیشه / اگر میتوانستم / در تلاطم گندمها
«امپرسیون بیرون غار» در 111 صفحه، شمارگان هزار و صد نسخه و قیمت 3 هزار و 500 تومان راهی بازار نشر شده است.
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